Gusto travolgente e poche calorie per questo antipasto freddo di pesce

Un piatto freschissimo per una cena elegante? Se abbiamo deciso di stupire gli ospiti con una preparazione succulenta e raffinata, ma soprattutto freschissima ed estiva, possiamo preparare un carpaccio. Di pesce naturalmente, piuttosto che di carne. Il carpaccio si prepara velocemente, non richiede cottura ed è un piatto da veri intenditori. Si può servire come antipasto oppure come piatto unico.

Leggero senza rinunciare al gusto

Con l’aiuto degli Esperti di Cucina della Redazione proponiamo un carpaccio di tonno fresco, una vera delizia che ha il vantaggio di essere anche poco calorico. Gusto travolgente e poche calorie per questo antipasto freddo, perfetto per chi non vuole appesantirsi in estate, senza rinunciare alla bontà. L’unica accortezza è quella di abbattere il pesce per poterlo consumare crudo in totale sicurezza. In alcune pescherie è possibile acquistarlo già abbattuto. Se vogliamo farlo in casa dobbiamo tenere il prodotto in congelatore, contrassegnato da almeno 3 stelle, per 96 ore a -18 gradi o per 12 ore a -30. Poi si dovrà passare il pesce in frigorifero per farlo decongelare.

Ingredienti per 4 persone

300 g di tonno fresco;

300 g di valerianella;

6 fichi d’India a polpa rossa;

pepe rosa q.b.;

2 limoni;

olio extravergine di oliva q.b.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Per iniziare, sbucciamo i fichi d’India e li tagliamo a pezzi. Poi, li trasferiamo in una bustina per alimenti e li mettiamo in freezer per 3 ore. Nel frattempo, avvolgiamo il tonno in carta da forno e lo trasferiamo in congelatore per 15 minuti. Passato questo tempo, lo tagliamo a fette sottilissime e lo condiamo con il succo di un limone e mezzo. Possiamo saltare questo passaggio chiedendo al nostro pescivendolo di fiducia di affettarlo sottilmente, al momento dell’acquisto.

Poi aggiustiamo di sale e pepe e aggiungiamo 4 cucchiai di olio. Lasciamo marinare in un posto fresco per almeno 30 minuti. Nel frattempo prepariamo l’insalata, condendola semplicemente con olio e sale. Quando la marinatura sarà ultimata, disponiamo il tonno nei piatti individuali accompagnandolo con l’insalata. Ora, tritiamo i fichi d’India congelati con il succo del limone rimasto e distribuiamo il composto nei piatti. Serviamo con vino bianco, tipo Chardonnay.

Varianti del piatto

Questo piatto si può preparare sostituendo il tonno crudo con quello affumicato, o con altro pesce. In questo caso, possiamo condire con un filo di olio, il succo di mezzo limone e una spolverata di pepe. Si può eventualmente aggiungere un pizzico di sale, ma senza eccedere, perché il pesce affumicato è già sufficientemente salato.

