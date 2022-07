La moda cambia di stagione in stagione, ma se notiamo bene alla fine non è mai qualcosa di nuovo. È sempre qualcosa che viene dal passato. Grande tendenza estiva sono le minigonne e le canottiere e, allargando a un periodo storico, siamo tornati negli anni ‘90/inizio Duemila.

A prescindere, però, da quale sia la tendenza attuale, i capi e i vari stili tornano sempre. Abbiamo visto le maxi spalline anni ‘80, gli anni ‘70, i costumi da bagno anni ‘60 e tanto ancora, tutti reinterpretati in chiave contemporanea, ma con un occhio fisso sul passato.

Se da una parte ci sono alcuni capi che sono trend della stagione, dall’altra ci sono quei must have che non si possono dimenticare. Quegli indumenti che se non sappiamo cosa mettere loro sono il nostro passepartout.

Come vestire a 50 anni al mare e in città per essere chic e senza tempo

Il segreto è nell’usare dei capi che non hanno età e che non passano mai di moda. In questo modo si sarà sempre eleganti e perfette.

Il primo capo d’avere in armadio è un vestito-tubino nero, per sentirci un pochino come Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany.

Un abito scuro è sicuramente un asso nella manica. Magari non elegante come quello indossato dalla Hepburn, ma possiamo optare per dei capi più in linea con il nostro stile di vita.

Da non dimenticare anche un pantalone nero, anche questo sempre presente nell’armadio. Per l’estate, invece, scegliamo abiti colorati ma non troppo accesi, quindi andiamo sui colori beige, blu, celeste, verde, bianco. Preferiamo comunque vestiti lunghi e morbidi a midi o mini dress.

La blusa è un altro must have del nostro armadio, declinabile sia per la città sia per l’estate. Quella estiva presenterà tessuti più leggeri e maniche corte.

Camicie e blazer

Non dimentichiamo, poi, le camicie, anche queste fondamentali per i nostri look sia in città sia al mare, e poi i blazer. Per questi dovremo fare una differenziazione perché le giacche da città avranno tessuti più pesanti e colori o motivi più urbani. Al mare, invece, avremo la possibilità di indossare blazer leggerissimi, magari in lino, ma sempre sulle tinte classiche, evitiamo colori accesi o stampe. Per completare il nostro look estivo possiamo scegliere tra un’infinità di scarpe, magari con un pochino di tacco, ma chiuse davanti se non amiamo i sandali troppo aperti.

Ed ecco dei consigli su come vestire a 50 anni al mare e anche in situazioni urbane più fredde riempendo il nostro armadio di capi che sono sempre di moda.

Lettura consigliata

Questi sono i pantaloni corti da donna estivi a vita alta eleganti e alla moda