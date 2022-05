È tempo di scegliere la meta delle prossime vacanze estive. Probabilmente anche quest’anno, molte presone, preferiranno rimanere in Italia. Ma decidere dove passare le proprie ferie non è affatto facile. Infatti, l’Italia è un Paese meraviglioso ricco di storia, tradizione e posti magnifici da visitare. Offre dei tesori davvero impareggiabili. Un mare meraviglioso e cristallino, delle suggestive montagne, una natura incontaminata e delle opere d’arte inestimabili. Non dimentichiamo i piccoli borghi sconosciuti e le grandi metropoli famose in tutto il Mondo. Insomma da Nord a Sud, isole comprese, il nostro Paese offre dei posti davvero eccezionali.

I dintorni della Capitale

Le vacanze estive sono ancora molto lontane, ma possiamo consolarci organizzando delle brevi gite fuori porta, che possono durare tutto il fine settimana o solo un giorno. Anche in questo caso la scelta è molto ampia. Possiamo decidere di passare un weekend in completo relax o visitare le bellezze di una grande città. Pensiamo alla nostra magnifica Capitale. Immensa, antica, una delle città più amate al Mondo. Grazie alle sue bellezze, incanta e affascina qualsiasi turista. Ogni angolo di Roma è ricco di storia, arte e cultura. Se vogliamo organizzare una gita fuori porta, oltre alla Capitale, non dimentichiamo di visitare anche i dintorni. Come non citare Ostia Antica, Tivoli, Alatri e così via.

Queste cascate suggestive e immerse nella natura si trovano nel Comune di Roma e sono perfette per una gita fuori porta

Non tutti sanno che all’interno del Comune di Roma si può trovare un luogo davvero eccezionale. A circa 30 chilometri dal centro della città ci sono le cascate di San Vittorino. Un piccolo paradiso naturale non molto lontano dal caos metropolitano. Le cascate si trovano proprio a San Vittorino, un piccolo borgo circondato dai boschi. Si raggiungono facilmente passeggiando nel verde, percorrendo un sentiero sterrato e costeggiando il fiume.

Le cascate sono circondate da ruderi e da una natura molto rigogliosa. Una gita perfetta per allontanarsi dalla città, stare qualche ora nel verde e respirare aria pulita. Queste cascate suggestive e immerse nella natura sono davvero molto belle e meritano di essere scoperte. Naturalmente non dimentichiamo anche visitare il borgo medioevale di San Vittorino. Una realtà placida e tranquilla, che sorge su un crostone roccioso circondato da olivi e boschi selvatici.

Lettura consigliata

Ecco qual è il sentiero da percorrere ed esplorare in Italia in completo relax per rigenerare il corpo e lo spirito