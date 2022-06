Le nonne avevano ragione sulle tradizioni del matrimonio e per averlo perfetto questa usanza sta spopolando anche tra le influencer

Inutile negarlo. Tutti sognano il matrimonio, quel giorno così tanto speciale che, finalmente, ci lega alla persona amata. Non vi è matrimonio in cui non si pianga. Per gioia, ovviamente. Infatti, nel giorno tanto atteso, proviamo un mix di emozioni indescrivibili.

Quando si decide la data delle nozze, ecco che diamo il via ai preparativi. Questo periodo, forse, è quello più stressante perché bisogna pensare proprio a tutto e ai minimi particolari. Tuttavia, anche l’organizzazione del matrimonio ha avuto degli aggiornamenti, in seguito all’evoluzione della società. Se prima erano i futuri sposi a pensare a tutto, adesso vi è l’usanza di assumere una wedding planner. Questa figura diventa importante, poiché sarà colei che gestirà proprio tutto.

Stress in meno per gli sposi? Assolutamente sì. Molte influencer ingaggiano le wedding planner proprio per questo. Tuttavia, per avere un matrimonio perfetto, non si dovrebbero abbandonare le vecchie tradizioni, quelle delle nostre nonne.

Tralasciando il fatto che quelli delle nonne erano altri tempi, le tradizioni per rendere il matrimonio fortunato sono ancora in uso. Molti continuano a crederci. Forse perché i matrimoni d’altri tempi erano, effettivamente, più duraturi?

Fortuna e stabilità

Ebbene, se così fosse, allora le nonne avevano ragione sulle tradizioni del matrimonio, quelle che, secondo loro, portavano fortuna agli sposi, augurando una forte e solidale vita coniugale. Innanzitutto, lo sposo non dovrebbe vedere la sposa prima del matrimonio, durante i 3 giorni precedenti. Così come dovrebbe vedere l’abito solo all’altare.

Secondo la tradizione, vedere la futura sposa e l’abito porterebbe sfortuna. Altre usanze che, secondo le nonne, contribuirebbero a rendere la vita coniugale stabile, riguardano proprio il giorno del matrimonio e, soprattutto, la sposa.

Quest’ultima dovrebbe indossare una cosa vecchia e una cosa nuova, una cosa blu, una cosa regalata e una cosa prestata. Chiaramente, si parla di accessori in questo caso, che andrebbero ad arricchire il look della sposa.

Le cose vecchie e nuove rappresentano la contrapposizione tra il prima e il dopo. La cosa blu, che solitamente è la giarrettiera, simboleggia la purezza. La cosa prestata equivale alla vicinanza, nel nuovo percorso, dei cari, mentre la cosa regalata è un augurio per la nuova vita e l’affetto.

Queste usanze non dovrebbero essere abbandonate. Tuttavia, nel modo di organizzare un matrimonio, più moderno, sta spopolando una nuova usanza. La wedding bag. Altro non è che una borsa data agli invitati, posizionata in Chiesa o sulle sedie della location della cerimonia.

Le wedding bags rendono più confortevole il giorno del matrimonio e, per questo, vanno di pari passo con la stagionalità. Se, per esempio, il matrimonio si celebra d’estate, allora delle idee potrebbero essere un pacco di fazzoletti, un ventaglio, un profumo, un deodorante, una bottiglia d’acqua, oltre ai classici.

Se, invece, si celebra d’inverno, alcune idee potrebbero essere un impermeabile, un burro cacao, uno scaldino per le mani, oltre ai classici. Gli ospiti gradiranno e noi saremo soddisfatti e felici.

