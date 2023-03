Primo piatto veloce e sfizioso? Prova la ricetta consigliata da Maria Grazia Cucinotta per salvare la cena

A volte capita di non sapere cosa cucinare per cena. Spesso si cerca un piatto che non faccia perdere troppo tempo e che sia comunque gustoso. Se le idee scarseggiano, puoi lasciarti sedurre dai consigli di Maria Grazia Cucinotta, che ha fatto della cucina il suo tempio. Ecco che cosa ci propone per stasera.

Cosa si mangia per cena? È una delle domande più ricorrenti in famiglia. Purtroppo, non sempre si ha la risposta pronta e per cui si deve improvvisare. Ma grazie agli spunti che offrono il web o la TV, potrai facilmente trovare la ricetta che fa per te. Un piatto che potrebbe piacerti molto lo ha presentato la famosissima attrice italiana Maria Grazia Cucinotta. È un mix di sapori e semplicità che soddisferà figli e marito in un colpo solo. Vediamo di cosa stiamo parlando e come lo si realizza.

Questo primo piatto veloce e sfizioso è perfetto in caso di emergenza

Meno di 20 minuti. È il tempo che ci vuole per preparare un delizioso piatto di rigatoni con zafferano e crema di zucchine. Proprio questa è l’idea che la Cucinotta ha pensato di sperimentare per ingolosirci tutti quanti. Vediamo subito gli ingredienti necessari per 4 persone:

360 g di pasta (tipo rigatoni);

250 ml di brodo vegetale;

200 g di stracciatella;

4 zucchine;

2 g di zafferano;

1 limone;

1 scalogno;

olio EVO;

sale e pepe.

Inizia facendo bollire dell’acqua salata in pentola e butta la pasta. Mentre cuoce occupati delle zucchine: lavale, sbucciale a strisce con un pelapatate e conserva le bucce. A questo punto metti sul fuoco una padella con lo scalogno e un filo d’olio. Fai soffriggere, quindi aggiungi le zucchine tagliate a pezzetti. Unisci anche il brodo vegetale e lo zafferano, poi insaporisci con sale e pepe.

Adesso recupera le bucce delle verdure e condiscile con l’olio. Aggiungi anche la scorza del limone e, ancora una volta, un pizzico di sale e pepe. Fodera una teglia con carta da forno e sistemaci le bucce, cuocendole per 5 minuti a 180 gradi.

Togli i pezzi di zucchine ormai cotti e frullali per ottenere una crema omogenea. Rimettila in padella, versaci sopra la pasta scolata e mescola tutto per bene. Infine, servi i rigatoni con una bella dose di stracciatella, le bucce al forno e la scorza di limone grattugiata. Ecco il primo piatto veloce e sfizioso degno di una cena coi fiocchi.

La7 ci porta ai fornelli con la conduttrice siciliana

La passione per la cucina di Maria Grazia Cucinotta l’ha portata alla conduzione di un rotocalco televisivo dedicato al mondo delle ricette. “L’ingrediente perfetto” va in onda tutte le domeniche a partire dalle ore 10,10. Durante la trasmissione si propongono al pubblico tante idee per piatti gustosi, ma con un occhio alla salute. Alla preparazione del piatto si accompagneranno servizi sui vari passaggi che portano le materie prime a diventare cibi prelibati da gustare sulla tavola.