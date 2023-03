Mare fuori: 1 curiosità + 1 difetto di Matteo Paolillo, uno degli attori più amati della serie TV del momento

La serie TV di successo Mare fuori 3 è giunta alla sua ultima puntata e già si prepara la quarta stagione. Il racconto della vita dei giovani detenuti all’interno dell’IPM di Napoli è entrato nel cuore di molti di noi. Se anche tu sei un fan degli attori che hanno dato vita alla serie, probabilmente saprai già tutto della loro vita, privata e non. Ma forse qualcosa ti è sfuggito. Sai qual è un difetto di Matteo Paolillo, il giovane attore che interpreta il personaggio di Edoardo Conte? Forse no. Eppure l’attore non lo nasconde.

La serie TV del momento piace moltissimo, soprattutto ai giovani telespettatori. La storia segue un ritmo incalzante e tiene con il fiato sospeso. La trama contiene tutti gli elementi che prendono e coinvolgono: le storie d’amore, le vendette, gli intrighi, la sofferenza della crescita. È difficile non empatizzare con i giovani protagonisti e non riconoscersi nei loro sentimenti e nella loro fragilità.

Le ragioni del successo

Matteo Paolillo è uno dei volti più amati della serie. Interpreta il personaggio di Edoardo Conte, un aspirante boss affiliato al clan dei Ricci, ma anche un ragazzo passionale e creativo, dotato di senso artistico. Perché la serie ha avuto tanto successo? Perché piace tanto? Questa è una domanda che il giovane attore si è sentito rivolgere spesso durante le numerose interviste che gli sono state fatte.

Le ragioni sono tante, ma per Matteo Paolillo al primo posto c’è il messaggio di speranza che la storia trasmette. Nonostante la durezza del carcere, nella vita dei protagonisti si aprono sempre spiragli di luce e rimane aperta la possibilità di cambiare.

Mare fuori: 1 curiosità su uno dei volti più amati della serie

Chi è Matteo Paolillo? Faccia da bravo ragazzo, a sentirlo parlare si fa fatica a collegarlo al suo personaggio. Sceglie con cura i termini e lascia trapelare una lieve timidezza ben controllata. Salernitano di nascita, ha 27 anni. È un artista poliedrico, autore della sigla del programma “‘O mare for” e di un nuovo brano di successo “Origami all’alba”.

Che cosa non tutti sanno di lui? Che è molto riservato e ama proteggere la sua privacy. Sul suo profilo Instagram ha più di un milione di follower eppure posta pochissimo della sua vita privata. Quando si spengono i riflettori cerca di difendere i suoi spazi personali e di passare il tempo con le persone che ama.

Il difetto

Mare fuori: 1 curiosità ok, ma un difetto? Trovarlo nel giovane attore non è stato facile, ma alla fine è stato lui stesso a venirci in aiuto. Durante un’intervista televisiva in cui ha parlato di sé, ha fatto cenno al suo perfezionismo. Essere perfezionisti è un difetto? Potrebbe anche non esserlo, visto che lo ha aiutato nella carriera e lo ha portato a lavorare con puntiglio per raggiungere la migliore performance possibile.

Il successo che ha avuto lo deve sicuramente anche a questo aspetto del suo carattere. Ma nella vita di tutti i giorni? Quando il perfezionismo si trasforma in pignoleria potrebbe diventare fastidioso e irritare le persone che ci circondano. Un irritante pignolo? L’attore farà sicuramente in modo che questo non accada.