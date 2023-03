Zuckerberg, Musk, Leclerc, ecco come fare una vacanza low cost coi Vip a Pasqua o in estate

Le vacanze di Pasqua sono alle porte e quelle estive incombono. La sfida è riuscire a godersi dei giorni di relax e divertimento senza dover per forza rinunciare a tutto. Ecco alcune idee su come poter trascorrere delle belle vacanze in luoghi frequentati anche dai Vip a prezzi low cost.

Le ferie si avvicinano e, con esse, l’opportunità di trascorrere del tempo in luoghi incantevoli ma senza spendere una fortuna. Risparmiare non sempre significa dover rinunciare alla qualità. Per molte persone, la scelta della meta delle vacanze è un’impresa difficile, poiché si vuole fare coincidere l’esperienza di viaggio con un budget limitato. Per fortuna, oggi è possibile trovare molte soluzioni per trascorrere delle vacanze da sogno a prezzi convenienti grazie ad app e web. E perché non seguire l’esempio dei Vip e scegliere una meta di viaggio dove anche loro vanno, senza però dover spendere una fortuna?

Zuckerberg, Musk, Leclerc, ecco dove vanno in vacanza questi Vip

Seguire le tracce dei Vip può essere un’idea per trovare ispirazione sulla scelta della meta delle vacanze pasquali o estive. Non conosciamo ancora le loro destinazioni per quest’anno, ma sappiamo dove hanno passato le vacanze l’anno scorso. Siena, Firenze e Viareggio sono state le mete di Zuckerberg, Musk e Leclerc insieme ad altri personaggi famosi.

La Toscana sembra essere tornata in cima alla lista delle preferenze di molte celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport e del business. Il pilota della Ferrari Leclerc, che risiede a Montecarlo, ama visitare la Toscana e l’anno scorso ha passato le vacanze pasquali a Viareggio. Zuckerberg, il fondatore di Facebook, insieme alla moglie, ha invece trascorso alcuni giorni di maggio nei pittoreschi vicoli di Siena. Elon Musk ha visitato Firenze e si è incontrato con il sindaco Nardella.

Alcune proposte low cost per una vacanza a Pasqua o in estate in Toscana

Chi desidera trascorrere un periodo di relax durante le vacanze di Pasqua in Toscana, dovrebbe prenotare al più presto. Per chi vuole trascorrere una vacanza negli stessi luoghi visitati da Zuckerberg, Musk, Leclerc, ecco alcune soluzioni. Una soluzione potrebbe essere un soggiorno in un agriturismo alle porte di Firenze, Siena, Pisa o Lucca, dove si potrebbero alternare visite turistiche con momenti di riposo nella quiete della campagna. Ad esempio, a San Gimignano si può soggiornare in un meraviglioso relais con Spa a quattro stelle a partire da 37 euro a notte. San Gimignano è una meta ideale per visitare Firenze e Siena, essendo situata in posizione strategica.

Per chi invece sta già pensando alle vacanze estive, l’Elba potrebbe essere una meta da non perdere. In questo momento è disponibile un’offerta incredibile per un soggiorno in residence, a partire da 48 euro a notte per una settimana. In alternativa, si potrebbe optare per 7 notti nel Golfo di Follonica, vicino a Punta Ala e Castiglione della Pescaia, di fronte all’isola d’Elba. I prezzi partono da 161 euro a persona per l’intera settimana.