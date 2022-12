Per una buon riuscita sarebbero questi gli errori da non fare con il soffritto

Per fare il ragù, i risotti o una semplice minestra è importante saper fare bene il soffritto. Con queste semplici regole non sbaglieremo mai.

In questo periodo di festa le pietanze ricche di grassi, fritture, ecc… Sono all’ordine del giorno. Quello che molti non sanno è che, ad ogni modo, ci sono alcune accortezze da seguire quando si cucinano cose elaborate. Soprattutto quando parliamo di soffritto. Per questo motivo oggi vediamo alcuni consigli.

Come fare il soffritto

Partiamo dalla base e quindi capiamo come si fa il soffritto. Gli ingredienti che ci servono sono:

1 carota;

1 cipolla bianca;

1 sedano;

50 ml di vino bianco oppure acqua;

q.b. di olio EVO.

In sostanza dobbiamo andare a tagliare tutti questi ingredienti e metterli in padella con olio. Prima bisogna mettere l’olio, farlo riscaldare e dopo aggiungere il resto. Facciamo rosolare e poi allunghiamo con un po’ di acqua oppure olio. Successivamente andiamo ad aggiungere l’alimento che dobbiamo cucinare. Che sia carne, pesce o anche una semplice verdura.

Per una buon riuscita sarebbero questi gli errori da non fare quando cuciniamo

Una volta che abbiamo capito come fare il soffritto, andiamo a comprendere anche gli errori da non fare. Il soffritto è la base di tantissimi piatti in cucina. Soprattutto per realizzare sughi è essenziale, ma anche per risotti e minestre.

Tagliare bene gli ingredienti

Considerando che il soffritto è fatto da verdure tagliate, dobbiamo imparare a tagliarle. Non vanno fatte né troppo grosse e né sottili. Se si tagliano troppo sottili rischiamo che si vadano a perdere o sciogliere durante la cottura. Invece dovranno rimanere ben visibili, ma non troppo grosse. La grandezza dipende anche dal piatto che andiamo a fare. Infatti, se ad esempio facciamo un risotto, il trito dovrà essere più grande dei chicchi. Se parliamo invece di ragù dovranno essere simili alla carne trita. Dunque bisognerà anche avere occhio e informarsi bene.

Non si deve congelare

Una volta che prepariamo il trito di soffritto, andiamo con l’idea di prepararne di più e congelarlo. Assolutamente, questo è un passaggio che non deve essere fatto. Potrebbe portare oltre che ad un sapore sgradevole, anche ad una non riuscita ottimale della pietanza. Questo perché si potrebbe creare ghiaccio intorno alla verdura. Per non fare ciò è importante tamponarle bene con un panno asciutto.

Non bruciare il soffritto

Alcuni, una volta che mettono le verdure in padella, si dimenticano di girarle. Questa dimenticanza porta ovviamente la cipolla, sedano e carota a bruciarsi. Bruciare il soffritto è una cosa da non fare, perché va a rovinare completamente il sapore. Bisognerà effettuare il soffritto ad una temperatura media e non altissima. In più, bisognerà girare di tanto in tanto con un mestolo di legno. Ricordiamoci che le verdure devono appassire e non bruciare. Dunque, per una buon riuscita sarebbero questi gli errori assolutamente da evitare se vogliamo un soffritto che vada a profumare il nostro piatto e lo renda unico. Ricordiamoci questi piccoli consigli e cerchiamoli di seguire, così faremo leccare i baffi ai nostri invitati.