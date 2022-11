Primo piatto sorprendente con alici e verdura di stagione al posto della solita pasta in bianco

I primi piatti sono i pilasti della cucina italiana, da Nord a Sud sono tantissime le ricette che li vedono protagonisti. Optare per un piatto di pasta, da una semplice aglio con olio e peperoncino a quelli più elaborati darà al pasto un sapore speciale. Oltre ai primi, poi, anche i dolci vogliono la loro parte all’interno della cucina italiana, i preferiti quelli senza cottura come i semifreddi. Tra i dolci degni di nota, poi, troviamo anche le torte da gustare a colazione con la famiglia.

Tornando, però, all’argomento principale di oggi ci si soffermerà su un primo gourmet buono da leccarsi i baffi. Impossibile non chiedere il bis quando ci si trova davanti una simile delizia. Si sta scrivendo delle linguine condite con alici e coste. La preparazione è davvero semplice e intuitiva. In poco tempo si potrà portare in tavola un concentrato di gusto non indifferente.

Ingredienti per 5 persone

400 g di linguine;

300 g di alici;

200 g di coste;

50 g di pesto;

formaggio grattugiato, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta

pepe, quanto basta.

Primo piatto sorprendente con alici e verdura di stagione per fare il pieno di energie

Per prima cosa bisognerà occuparsi delle alici e della verdura. Lavare accuratamente le coste sotto l’acqua per eliminare eventuali residui di terra. In seguito, procedere con la pulizia delle alici eliminando le lische e la testa. A questo punto suddividiamole in filetti da lavare e fare asciugare su un pezzetto di carta. Le coste, dopo essere state lavate, dovranno essere sbollentate in acqua leggermente salata. Poi, andranno messe a cuocere in una pentola antiaderente con un filo di olio EVO.

Durante la stagione estiva sarà possibile produrre il pesto direttamente a casa, nel periodo invernale sarà preferibile acquistarlo già pronto. Infatti, sarà difficile trovare del buon basilico da utilizzare per la preparazione. In alternativa, si potrà fare andare il pesto preparato durante l’estate.

Prendere le alici e metterle a rosolare in una pentola antiaderente, ottima quella già utilizzata per le coste. Tagliare, poi, le coste in pezzi fini. Il tutto da insaporire con sale e pepe a piacimento. A questo punto mettere a scaldare acqua salata in una pentola dai bordi alti, qui andranno messe a cuocere le linguine da scolare al dente e seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Scolare la pasta e condirla con le coste e i filetti di alici aggiungendo anche qualche cucchiaio di acqua di cottura. Si consiglia di consumare subito la pasta per godere al massimo del suo sapore unico. Un piatto sorprendente con alici e verdura.