Come preparare senza sforzo un dolce facile e goloso senza accendere il forno

Il dolce è fondamentale per riuscire a terminare il pasto nel modo migliore. Quando si esce a mangiare fuori sono pochi quelli che rinunciano al dessert. Anche a casa, però, è possibile sfuggire ai dolci preconfezionati preparandone con le proprie mani. Anche se ai meno esperti potrebbe sembrare difficile, in realtà preparare dei dolci in casa non lo è affatto. Sarà sufficiente un po’ di impegno e di fantasia per portare in tavola dei dessert favolosi.

Alcuni dolci, oltre che per il fine pasto, saranno anche perfetti per fare una colazione sana, nutriente ed equilibrata. Tra questi sicuramente le torte, dolci perfetti da condividere con tutta la famiglia. Tra i dessert più apprezzati non può mancare la famosa delizia cioccolato e menta, un semifreddo ideale in qualsiasi stagione. Durante il periodo estivo, tuttavia, si potrà sostituire la menta con frutta di stagione come le fragole. Prepararlo non comporterà particolari difficoltà, in circa un paio di ore sarà pronto per essere servito in tavola. Ecco come preparare senza sforzo un dolce davvero goloso.

Ingredienti per 5 persone

90 g di cioccolato al latte;

6 tuorli d’uovo;

1 mazzetto di menta;

1 litro di panna fresca;

150 g di zucchero;

120 g di acqua.

Come preparare senza sforzo un dolce che piacerà a tutti

Innanzitutto si consiglia di lavare accuratamente la menta sotto l’acqua prima di utilizzarla. Una volta lavata, poi, si potrà procedere sistemando in una ciotola la panna in cui dovrà essere inserita la menta. Mentre trascorre l’ora necessaria alla preparazione della panna sarà necessario occuparsi del resto. Prendere una pentola di piccole dimensioni da riempire d’acqua da fare bollire insieme allo zucchero. Se si vuole, poi, si potrà anche aggiungere due cucchiai di sciroppo di menta. A questo punto prendere le uova e dividerne il tuorlo dall’albume. In questa ricetta si utilizzerà solamente il tuorlo che andrà trasformato in una spuma gonfia.

Una volta spumoso, poi, si potrà aggiungere l’acqua calda con lo zucchero ed, eventualmente, lo sciroppo. Si tratta di operazioni da fare molto lentamente per evitare che si sfaldi il tutto. In seguito mettere la cioccolata da una parte e la menta dall’altra aggiungendo anche la panna rimanente. Prendere uno stampo e, dopo averlo lasciato almeno un’ora nel congelatore, utilizzarlo per sistemarci il cioccolato. Eliminare la menta in eccesso dell’altra preparazione e montare la panna, in seguito andrà versato sempre nello stampo ma sopra al cioccolato. Lo stampo, comunque, potrà anche essere rivestito da carta da forno. Infine, andrà sistemato nel congelatore per un paio di ore. Il semifreddo, una volta pronto, andrà servito tagliato a fette grandi e decorato con del cioccolato.

Per realizzare la crema alla menta si potrà anche montare la panna utilizzando le fruste elettriche. In più si potrà utilizzare anche il mascarpone da montare insieme a latte condensato.