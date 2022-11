Si scioglie in bocca la torta salata delicata con cavolfiore e ricotta pronta in pochi minuti

Essere bravi ai fornelli e saper cucinare non vuol dire unicamente preparare ricette complicate ed estremamente tecniche. Il segreto per diventare un cuoco perfetto, spesso, è saper abbinare pochi e semplici ingredienti e recuperare con intelligenza quelli avanzati, per non sprecare niente. Un classico piatto, che include questi 2 aspetti, è sicuramente la torta salata, di facile esecuzione e molto veloce da realizzare. È indicata quando non siamo riusciti a fare la spesa e dobbiamo usare pochi elementi, oppure se vogliamo recuperare alimenti cotti il giorno prima. Possiamo servire la torta come antipasto, come piatto unico, ma anche come primo o secondo, senza dover stare a lungo davanti i fuochi.

Si scioglie in bocca la torta salata a base di verdure di stagione e formaggio

In questo periodo dell’anno il reparto dell’ortofrutta è pieno di bellissimi cavolfiori e porri di stagione, dal sapore intenso, perfetti per una gustosa torta salata. Se abbiamo approfittato per cucinarli in abbondanza, per fare scorta per l’inverno, potremo impiegarli insieme all’erba cipollina ed alla ricotta, che ne esaltano il gusto senza coprirlo. Per ogni 500 gr di cavolfiore, serviranno 200 gr di ricotta e:

2 uova;

un porro;

erba cipollina,

formaggio grattugiato;

acciughe;

sale, aglio e pepe.

Sbollentiamo cavolfiore e porri e ripassiamoli velocemente in padella con un filo d’olio, acciughe e aglio, per insaporirli. Poi mettiamoli in una ciotola e, appena freddati, mescolando il resto degli ingredienti, lasciando da parte il formaggio e un po’ di uovo sbattuto. Stendiamo un rotolo di pasta sfoglia in una teglia foderata con carta forno, versiamo la farcitura e arrotoliamo i bordi verso l’interno. Spennelliamo l’uovo sulla superfice della sfoglia e spolveriamo il formaggio grattugiato sul centro. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 30 minuti e serviamo quando sarà tiepida.

Pelle più giovane con il cavolfiore

Non solo si scioglie in bocca la torta salata, ma potremmo sfruttare il cavolfiore crudo avanzato per rendere la pelle tonica. Infatti, il cavolfiore, è un ortaggio eccezionale, sia perché contiene poche calorie, ma soprattutto per i nutrienti che possiede. In particolar modo è ricco di fibre, utili all’intestino, di vitamine C, B e K dal potere antiossidante e ottime per favorire un corretto metabolismo. Mentre i minerali, quali potassio, fosforo e calcio proteggerebbero ossa e sistema cardiovascolare. Queste qualità nutrizionali lo renderebbero anche adatto per la realizzazione di maschere di bellezza fai di te. Potremmo usare semplicemente il succo o creare dei mix completamente naturali per rigenerare la pelle e mantenerla elastica. Aggiungiamo al centrifugato di cavolfiore un cucchiaino di miele e 2 di succo di mela. Stendiamo l’impacco sulla pelle e lasciamo in posa per circa 15 minuti, prima di risciacquare.