D’estate va il bianco. Sembra una questione quasi naturale, quasi oggettiva. Non vogliamo entrare in dibattiti tra specialisti, che in realtà dicono che esistono anche dei rossi ottimi per il caldo. Si tratta di una verità che potrebbe complicare la vita di molte persone. Quindi, per noi di ProiezionidiBorsa il bianco va benissimo. Bene, ma ci sono molte tipologie di vino bianco: fermo, mosso, aromatico, secco, floreale, fruttato e molte altre. Per l’estate, dovremmo scegliere un vino che rinfreschi. Allo stesso tempo, dovremmo selezionare delle bottiglie non troppo alcoliche. Infatti, quasi nessuno lo sceglie al supermercato ma questo vino bianco va benissimo con tutto. .

Arriva dalle colline di Alessandria

Il vino che vogliamo consigliare oggi al Lettore arriva dal Piemonte. Non dalle Langhe, però, che nel Mondo tutti conoscono per il vino perfetto da usare per fare il vin brulé.

Parliamo della provincia di Alessandria, vicino alla Liguria, alla Lombardia e anche all’Emilia Romagna. Nelle colline dell’alessandrino i viticoltori producono il famoso Timorasso.

Si tratta di un vino a bacca bianca, che è proprio tipico di Tortona e Novi Ligure. Questo vino ha conosciuto poca fortuna nella storia: la zona si adatta molto alla produzione di vini rossi, più profittevoli. Poi, con l’invasione della filossera, le vigne sono quasi sparite. Solo recentemente alcuni viticoltori hanno voluto reintegrarlo, con grande successo.

Questo vino è davvero speciale e unico perché, pur essendo un bianco, presenta una bella struttura. Certo, con il passare del tempo e dell’invecchiamento la sua struttura aumenta e ci consente di abbinarlo anche a delle carni leggere. Se lo vogliamo più fresco e leggero, basterà scegliere dei vini giovani. In generale, però, è un vino molto versatile che può accontentare davvero il palato di tutti.