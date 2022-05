Non solo chi va in ufficio tutti i giorni desidera un buon outfit. Infatti, avere un aspetto professionale può essere utile anche per fare una buona impressione ad un colloquio. In realtà, il look da donna in carriera è adatto a tutte le età. Grazie al mix tra eleganza e comodità, chi ha 50 anni avrà la possibilità di fare colpo durante un pranzo con gli amici.

Basta seguire pochi consigli e avere questi capi economici all’interno del proprio armadio. Vediamo come vestirsi anche a 50 e 60 anni con un look da donna in carriera.

Qualche regola

Il primo consiglio è quello di scegliere abiti più modesti. Evitiamo scollature troppo profonde percamice e magliette. Preferiamo spalline più larghe neitop senza maniche.

Non dobbiamo per forza ricadere sui colori neutri o sul nero. Soprattutto seguendo la moda di quest’anno, possiamo optare per colori vivaci. Scegliamo per esempio un tailleur neon con una camicia bianca. Anche una camicia colorata è elegante se abbinata ad un pantalone o una gonna neutra.

Come vestirsi anche a 50 e 60 anni per apparire come una donna in carriera senza rinunciare alla comodità

Tra i capi preferiti per un business look troviamo le camicette. Ce ne sono davvero di tutti i tipi, ma preferiamo quelle in seta, lino o altri materiali di qualità. Per i colori ci si può davvero sbizzarrire, basta abbinare qualcosa di più neutro.

La parte più importante per perfezionare l’outfit sono sicuramente i pantaloni. Preferiamo pantaloni eleganti e proviamo diversi tagli. Questo perché la scelta dipende dalla nostra forma fisica. Per quanto riguarda i tessuti, il lino è sicuramente quello più fresco ed elegante. Anche qui possiamo scegliere colori vivaci, ma abbiniamoli con qualcosa di più sobrio.

Ci sono anche vestiti che possono darci un aspetto elegante, senza rinunciare alla comodità. Solitamente la gonna arriva sotto il ginocchio e le spalle sono coperte. Possiamo magari indossare sopra una camicia, se abbiamo un abito senza maniche. Anche qui non esageriamo con le scollature.

Infine concludiamo con un bel paio di scarpe. Mocassini, stivaletti e sandali con il tacco sono la scelta perfetta. Cerchiamo di evitare le ballerine, perché generalmente non ci donano delle belle gambe. Tuttavia, non dobbiamo per forza scegliere un tacco per risultare eleganti. Ci basterà indossare un mocassino e faremo la nostra ottima figura.

