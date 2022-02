Ormai sappiamo che i cambiamenti climatici possono influire sul nostro corpo. É ciò che accade nel passaggio tra le stagioni, da caldo a freddo o viceversa. Ora che la primavera si appresta ad arrivare, è normale che il nostro organismo mostri segni di disequilibrio. Sentirsi deboli e stanchi sia fisicamente che mentalmente sono sintomi normalissimi del cosiddetto mal di primavera.

Inoltre, questi disturbi solitamente non sono costanti e tendono a scomparire in fretta. Tuttavia, ci sono persone che soffrono particolarmente il cambio di temperatura o l’allungarsi delle giornate. Questo tipo di persone vengono definite metereopatiche. Allora, il mal di primavera può diventare davvero noioso e debilitante. Si è meno precisi e performanti a lavoro, i movimenti sono rallentati e tutto diventa più difficile.

Ma a tutto c’è una soluzione. Quando la primavera inizia con stanchezza, insonnia ed emicrania , l’aiuto migliore viene dagli integratori naturali. In questo articolo vedremo quali sono i più indicati in questo periodo e come usarli in modo corretto.

Come può influire il cambio stagionale sul corpo e sulla mente

Non tutti sanno che l’aumentare delle temperature e delle ore di luce interviene direttamente sulla produzione di melatonina. Quest’ormone regolatore del sonno si secerne durante le ore di buio. Ecco perché, in primavera, i ritmi di sonno-veglia si alterano e le persone possono avvertire maggiore stanchezza durante il giorno.

É come se il riposo notturno non fosse sufficiente. L’organismo non fa altro che farci capire che ha bisogno di tempo per abituarsi ai nuovi ritmi. Ma come possiamo aiutarlo? Nella pratica, gli esperti affermano che andare a dormire sempre alla stessa ora, mantenendo un equilibrio stabile, aiuta. Il secondo step, invece, riguarda l’alimentazione.

Primavera inizia con stanchezza, insonnia ed emicrania stagionale ma ecco i migliori integratori naturali per combatterle

Una dieta equilibrata è alla base del benessere di qualsiasi persona. I sintomi del mal di primavera possono essere attutiti cercando di mantenere un’alimentazione sana e ricca di vitamine. Al bando zuccheri e grassi e via libera ad agrumi, verdure a foglia verde ricchi di vitamina C. Ancora, legumi, uova, cereali integrali, frutta a guscio aggiungono le vitamine B, mentre pesce e ortaggi gialli vitamina A.

Quando si soffre di carenze nutrizionali, allora si può ricorrere a integratori naturali pensati come aiuto aggiuntivo. Da considerare integratori ricchi di probiotici e prebiotici (fermenti lattici) che equilibrano la flora batterica intestinale e aiutano l’assorbimento delle sostanze nutritive.

Gli integratori a base di aminoacidi e sali minerali potrebbero essere molto utili a sconfiggere la debolezza. Ancora, il mercato offre preparati naturali a base di propoli, germe di grano, lecitina di soia, guaranà, ginseng, creatina, carnitina etc. Importante è che ogni alternativa sia valutata secondo le esigenze e ricorrendo al parere del proprio medico.