Gli italiani sono noti per il loro amore per i carboidrati. Il riso, la pasta e il pane sono infatti degli alimenti base che fanno parte del nostro modo di vivere. Però a volte eccedere potrebbe portare a non abbottonare più i vestiti. Infatti, nonostante questi alimenti siano generalmente considerati sani, presentano un elevato apporto energetico e per questo potrebbero portarci ad ingrassare. Per questo motivo oggi proponiamo dei degni sostituti che possono toglierci lo sfizio però senza appesantirci troppo. Sembrano spaghetti, ma questa pasta è molto più saziante e dà la stessa soddisfazione di carboidrati. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo portarli in tavola.

I carboidrati e le loro valide alternative

Una delle opzioni che può ingannare il nostro cervello, dandoci al contempo molta soddisfazione, è quella a base di farine di legumi. Infatti, si possono trovare moltissimi formati di pasta presenti sul mercato che alla loro base hanno ceci, lenticchie o fagioli. Questo prodotto poi potrebbe anche essere un buon modo per assumere più frequentemente le proteine vegetali, che spesso sono relegate agli angoli delle nostre diete.

Si tratta infatti di una soluzione più pratica che evita le ore di ammollo e la lunga cottura tipica di questa tipologia di cibo. Inoltre, rappresenta anche un’opzione migliore rispetto ai legumi in scatola, dato che questi presentano delle grandi quantità di sale. È però vero che questa soluzione porta a un maggior costo nella spesa complessiva. Un pacchetto di penne rigate normali costa meno di un euro, mentre questo tipo arriva a costarne quasi il triplo.

Sembrano spaghetti, ma questa pasta fatta di proteine è perfetta per un pasto saziante e senza sensi di colpa

Altrimenti possiamo sempre rifugiarci nella cucina asiatica. Ad esempio, si possono provare gli spaghetti fatti di konjac. Infatti questa pasta aiuterebbe a dimagrire senza far sentire la fame e a tenere sotto controllo il colesterolo. Se no i vermicelli di soia sono una soluzione più economica e anche semplice da fare. Generalmente li si può infatti preparare con delle verdure saltate e delle uova strapazzate e ottenere così un piatto vegetariano, economico e che ci sfama a lungo. Inoltre, sono anche molto pratici da usare e la loro preparazione richiede poco tempo. Bisogna però tenere conto che non è adatta ai soggetti che soffrono di celiachia e ovviamente a chi è allergico alla soia.

