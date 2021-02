Chi soffre di mal di testa porta sempre con sé un analgesico. Di questo tipo di medicinali, insieme agli antidolorifici, ne esistono di svariate tipologie. Il principio attivo che costituisce la maggior parte di questi è il paracetamolo. Si può dire che questo farmaco è una soluzione universale contro raffreddori, influenze, dolori muscolari, mal di schiena, artrite. Ha il pregio di avere poche controindicazioni, quindi può essere usato a lungo termine. Per gli antidolorifici la questione si complica, specialmente se presi per un tempo prolungato.

Contro emicrania e cefalea, però, resta sempre la possibilità di sostituire i farmaci con dei rimedi naturali. Esiste, infatti, un rimedio naturale che cura qualsiasi tipo di mal di testa con due ingredienti: la menta e l’aloe vera. L’uso del rimedio non ha alcuna controindicazione pur dimostrando una grande efficacia sul dolore.

Aloe vera e menta

Ciascuno di noi possiede uno o più soluzioni per combattere il mal di testa. Alcune sono poco invasive, per esempio mettersi a letto, stare al buio, fasciare la testa con una benda bagnata. Altri, invece, sono meno salutari ma più veloci nell’agire: questi sono i medicinali analgesici e gli antidolorifici.

Col passare del tempo, però, si rischia di diventare dipendenti dal farmaco. Il corpo pare perdere le sue facoltà di auto-guarigione, e non può fare a meno dei medicinali. Allora, entra in gioco la natura. Provare il rimedio casalingo alla menta e aloe non esclude un successivo utilizzo di farmaci. È solo un modo per evitarne, quando possibile, l’uso.

L’unione dei principi attivi dell’aloe vera e della pianta di menta hanno la facoltà di sedare il mal di testa. Il medicamento che si ricava è un gel, da applicare in corrispondenza delle tempie e della fronte.

Per fare il gel serviranno:

1 foglia di aloe vera;

10 foglie di menta fresca;

6 gocce di olio essenziale di menta.

La prima fase consiste nell’estrarre la parte gelatinosa dalla foglia di aloe. Si può seguire questo procedimento. Una volta incisa la pianta, eliminate le spine, si preleva la polpa interna.

Bisogna pestare o frullare le foglie di menta unendo insieme l’olio essenziale. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si dovrà unirlo al gel di aloe vera. Mescolando, rendiamo il composto liscio. Ecco l’analgesico naturale pronto per l’uso. Si potrà conservare in un barattolo di vetro coperto da una stoffa scura. Poi, andrà conservato in frigorifero per 1 settimana circa.