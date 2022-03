Una corretta e regolare attività fisica può donare davvero tanti benefici all’organismo. In più, un buon allenamento permette di riempire il tempo libero e scaricare lo stress e la tensione che magari si accumulano in settimana.

L’esercizio svolto, però, dovrebbe sempre andare di pari passo con la giusta alimentazione che ci permetta di fare scorta di nutrienti. Questo vale soprattutto per chi pratica sport e si cimenta regolarmente a livello agonistico.

Chi deve sottoporre il proprio fisico a uno sforzo importante dovrebbe sapere cosa mangiare, per esempio, prima di una gara di corsa o nuoto. Ecco, dunque, i consigli alimentari degli esperti per caricarci di energie indispensabili ad affrontare l’attività fisica.

I benefici dello sport

Stare in movimento e praticare un qualche tipo di esercizio fisico potrebbe aiutare il nostro corpo sotto molti punti di vista. Anche una semplice camminata, che chiunque potrebbe fare, o una corsetta giornaliera danno dei vantaggi considerevoli.

I benefici più noti consisterebbero nel rafforzamento del sistema immunitario e di quello di ossa e muscoli, ma non solo. Stare in movimento aiuterebbe il cuore, contrastando il colesterolo cattivo e regolando la pressione del sangue. In più, favorirebbe il mantenimento del peso forma bruciando le calorie di troppo.

In quest’ultimo caso, però, andrebbe fatta una precisazione. Anche se facendo sport o restando in movimento si consumano energie, non è detto necessariamente che si perdano chili. È fondamentale, infatti, abbinarvi una dieta genuina e appropriata.

Prima di una gara di corsa o nuoto ecco cosa mangiare per rifornirsi di energie e digerire meglio secondo la scienza

Prima di una qualsiasi attività fisica, generalmente si consiglia di puntare su alimenti energetici ma che non restino sullo stomaco. Si potrebbero prendere in considerazione i cibi ricchi di amido e con una buona quantità di zuccheri semplici come il glucosio. I grassi si potrebbero introdurre prediligendo soprattutto burro crudo e oli vegetali. Per le proteine meglio preferire le carni animali di alto valore biologico.

In generale, l’apporto nutritivo dovrebbe aumentare in base all’intensità dell’esercizio fisico. In giornata si dovrebbero consumare almeno 3 pasti principali; la colazione dovrebbe ricoprire circa un quarto delle calorie assunte.

Il giorno della gara, meglio consumare l’ultimo pasto almeno 3 ore prima dell’inizio. La dieta suggerita dovrebbe comporsi di qualche fetta biscottata o delle fette di pane ben cotto, entrambi abbinati a miele, burro o marmellata. Aggiungiamo un bel piatto di pasta, riso o in alternativa delle patate bollite. Per secondo una bistecca di manzo, preferibilmente alla griglia, accompagnata da un’insalata condita con olio e limone. Terminiamo in bello stile con un’abbondante porzione di frutta fresca.