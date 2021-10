L’esercizio fisico potrebbe apportare una marea di benefici a chiunque, non importa quale età si ha. Basta solo dosare l’attività con la giusta intensità d’allenamento.

Anche mantenersi in forma dopo i 50 anni è facile se seguiamo alcuni pratici esercizi studiati appositamente per chi non è più un ragazzino.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ma l’attività forse più consigliata dagli esperti, perché adatta veramente a tutti, è la camminata. Chiunque la può praticare e il tempo per uscire a far due passi in genere lo si trova.

Molte volte avremo sentito diversi pareri più o meno attendibili su quanto e come camminare per ottenere i maggiori benefici. Per chiarire ogni dubbio, oggi riveleremo il numero preciso di passi che dovremmo fare per una camminata davvero efficace.

Ciò che illustreremo non sono voci di corridoio, ma il parere degli esperti del settore. Scopriamo allora con esattezza quanto dobbiamo muoverci.

I benefici di un’attività semplice e produttiva

È difficile elencare tutti i motivi per cui dovremmo andare a camminare. I benefici più noti e confermati riguarderebbero la prevenzione di malattie cardiocircolatorie come ictus e infarti. Praticare attività aerobica permette di rafforzare il cuore e i muscoli, rendendoli più resistenti a problemi vari.

Ma per chi non lo sapesse, la camminata è un rimedio utile anche contro lo stress. Se svolta regolarmente, aiuta a migliorare l’umore e la propria autostima e, in generale, la qualità della vita.

Ecco quanti passi fare esattamente per una camminata efficace e salutare secondo la scienza

Per chi si trova alle prime armi e ha condotto finora una vita particolarmente sedentaria, il consiglio parrebbe il medesimo. Bisognerebbe compiere circa 10.000 passi al giorno.

Ma questa non è una regola universale. Inoltre, raggiungere un numero così alto di passi non è facile e potrebbe far perdere molto tempo. Per questo potremmo optare per una nuova soluzione.

I ricercatori consigliano piuttosto di ridurre i passi ma di aumentare il ritmo della camminata. Nello specifico, dovremmo effettuarne circa 3.000 a una velocità sostenuta. Ecco quanti passi fare esattamente per una camminata efficace e salutare secondo la scienza. Basterebbe mezz’ora al giorno, facendo circa 100 passi al minuto.

Se non abbiamo la certezza di tenere il ritmo per tutto il tempo, possiamo partire più lentamente per accelerare in un secondo momento. Mantenendo un andamento sostenuto permetteremo al cuore di fare un esercizio più intenso, rafforzandone la salute.

Gli strumenti appositi per il calcolo

Per tenere il conto dei passi, possiamo scaricare dallo store del nostro cellulare delle app apposite. Oltre che avere il contapassi integrato, ci permetteranno di calcolare le calorie che bruciamo, la distanza percorsa e perfino i liquidi eliminati. Basta avviare il gps e iniziare a camminare!