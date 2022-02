Le bevande fatte in casa non sono solo buone e dissetanti, ma possono apportare anche innumerevoli benefici all’organismo. Perlopiù, queste ricette prevedono spesso l’impiego di pochissimi ingredienti che magari abbiamo già in dispensa.

A qualcuno può capitare di avere difficoltà ad andare in bagno regolarmente o di non digerire bene nemmeno dopo un pasto leggero. Se anche noi abbiamo uno di questi problemi e vogliamo porvi rimedio alla svelta, potremmo trovare una comoda soluzione nella ricetta di oggi.

Basteranno pochi minuti per preparare questa fresca bevanda casalinga che potrebbe rimetterci in sesto una volta per tutte. Vediamo cosa ci serve e come fare.

Tè nero e cannella per aiutare l’organismo

I due ingredienti che potrebbero accelerare il metabolismo lento e risvegliare il nostro corpo non saranno nient’altro che il tè nero e la cannella. Questo mix naturale produrrebbe numerosi benefici che dovrebbero giovare ampiamente all’organismo.

Il tè nero è una bevanda ricca di due utili alcaloidi, le cosiddette teobromina e teofillina. La loro azione combinata aiuterebbe notevolmente la diuresi, inoltre favorirebbe respirazione e sistema nervoso. Altri effetti benefici aggiuntivi del tè nero riguarderebbero la presenza di tannini e polifenoli, dall’alto potere antiossidante. Alcuni studi avrebbero poi dimostrato l’utilità nel contrastare il colesterolo alto.

Al potere di questa bevanda si aggiunge l’azione benefica della cannella. Si tratta di una spezia amica dell’intestino che migliorerebbe il processo digestivo. I suoi nutrienti consentirebbero poi di porre freno agli attacchi di fame e alla voglia di dolci, limitando l’aumento di peso.

Pochi minuti per preparare questa fresca bevanda casalinga che stimolerebbe la diuresi, favorirebbe la digestione e manterrebbe il peso nella norma

Unendo questi due ingredienti dagli incredibili benefici, possiamo preparare in un battibaleno una bevanda freschissima e benefica. Per un litro ci serviranno 4-5 bustine di tè nero e una stecca di cannella. Per dare un’ulteriore nota di gusto al drink potremmo aggiungere anche una stecca di vaniglia.

Iniziamo facendo scaldare l’acqua in un pentolino, come quando prepariamo la classica tisana. Aspettiamo che bolla, poi togliamo dal fuoco e aggiungiamo la cannella e, se vogliamo, la vaniglia. In seguito, aggiungiamo anche il tè nero e lasciamo tutto in infusione per qualche minuto.

A questo punto possiamo togliere il tè e aspettare che l’infuso diventi freddo. Per finire travasiamo la soluzione in una caraffa e la mettiamola in frigorifero per poi gustarla bella fresca.