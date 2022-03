Attenzione, questo movimento apparentemente innocuo che molti compiono tutti i giorni fa malissimo alla schiena e alle ginocchia

I dolori alla schiena e alle ginocchia sono tra gli acciacchi che ci colpiscono più di frequente. Possono verificarsi in qualsiasi momento, ma è soprattutto dopo la mezza età che dovremmo stare attenti ai nostri movimenti quotidiani. Le articolazioni, le ossa e i muscoli non sono più quelli di una volta e anche movimenti apparentemente innocui potrebbero scatenare un dolore acuto o cronico. E come molti di noi sanno, i dolori alla schiena e alle ginocchia tendono purtroppo a ripresentarsi più volte.

Per questo è fondamentale non fare passi falsi e prenderci cura del nostro benessere muscolo-scheletrico. In particolare, c’è un movimento che molti hanno l’abitudine di fare tutti i giorni ma che può essere dannoso per la schiena e per le ginocchia. Vediamo di che cosa si tratta.

Scendere dalla macchina nel modo scorretto fa malissimo a schiena e ginocchia

Quanti di noi hanno l’abitudine di gettare borse e borselli sul sedile del passeggero quando ci mettiamo alla guida? Al momento di scendere, tendiamo a compiere questa sequenza di movimenti: aprire la porta, mettere un piede fuori, per poi ricordarci della borsa e allungarci a prenderla sul sedile del passeggero. Purtroppo, questa azione che sembra così naturale ha delle cattive conseguenze sul nostro corpo.

Il movimento che facciamo nel girarci indietro a prendere la borsa sul sedile del passeggero causa uno stress non indifferente alle ginocchia, soprattutto della gamba opposta al sedile del passeggero. Ma non solo, è anche dannosissimo per la nostra colonna vertebrale, che deve torcersi in un movimento innaturale.

È ovvio che se questo accade soltanto una volta o due probabilmente non avremo spiacevoli conseguenze. Ma è quando ripetiamo questa azione ogni giorno, e più volte al giorno, che i danni cominciano ad accumularsi. Ecco invece cosa dovremmo fare.

Evitiamo di assumere posizioni innaturali scendendo dalla macchina

Attenzione, questo movimento apparentemente innocuo potrebbe in realtà far male a schiena e ginocchia. Ecco perché sarebbe meglio evitarlo del tutto. Comportiamoci invece in questo modo: quando ci mettiamo in macchina, lasciamo borsa o borsello sul sedile posteriore, in modo che saremo costretti a scendere e a recuperarli in piedi, una volta usciti dalla macchina. Altra opzione è lasciare la borsa sul sedile del passeggero ma fare il giro dall’altra parte della vettura per recuperarla. È vero, perderemo qualche secondo in più, ma ne va della salute della nostra schiena.

