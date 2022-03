L’interesse verso la cosmesi ha origini millenarie. La cura del corpo e specialmente del viso è indice di attenzione non soltanto all’estetica ma anche al benessere. Nel mondo dei prodotti messi in commercio in tempi recenti è cresciuta l’attenzione a componenti in percentuale sempre maggiore di origine naturale. L’esigenza nasce sia da una consapevolezza che rispettare l’ambiente determina anche il nostro benessere, sia dalla constatazione che elementi di un certo tipo possono dare ottimi risultati.

Le aziende cosmetiche, quindi, hanno puntato da alcuni anni sulla ricerca di make up, creme e sieri per ottenere una pelle luminosa, bella ma anche sana. L’ispirazione viene dalla beauty skincare asiatica, soprattutto coreana. I prodotti innovativi messi in commercio ormai in tutto il Mondo sono biofermentati. Vediamo cosa vuol dire. La fermentazione consiste nella scomposizione di elementi in altri ancora più piccoli grazie a batteri e lieviti. Quindi, nei prodotti cosmetici, componenti resi ancora più microscopici possono penetrare più in profondità nella pelle. Gli effetti sarebbero evidenti: luminosità, idratazione, nutrimento. Alcuni fermenti impiegati li conosciamo bene, tipo il Lactobacillus lactis. I principi attivi, quindi, con questo metodo, sarebbero maggiormente efficaci.

Per ottenere una pelle luminosa e sana ecco sieri e creme innovative con prodotti naturali complici della bellezza delle star

Molti personaggi famosi, anche attrici di Hollywood, usano quotidianamente creme e sieri biofermentati. Ne sono testimonial e alcune hanno proprio creato una linea cosmetica. Per quanto riguarda gli elementi sottoposti a questo procedimento e che si possono trovare nei cosmetici, abbiamo ad esempio:

la radice di carota, ricca di varie vitamine;

la radice di ravanello;

scorza del limone;

foglie di arancio amaro;

la fava di tonka;

soia;

il tè, da cui si ottiene il kombucha.

Queste e altre sostanze fermentate renderebbero alcuni prodotti per la cura del viso e del corpo più efficaci per contrastare gli effetti dell’invecchiamento. C’è da aggiungere che una pelle morbida, ben idratata e liscia è poi una base migliore per il trucco. Molte aziende, ormai, stanno mettendo in commercio linee apposite seguendo questo metodo. Tra i marchi che usano i fermenti abbiamo Jlo beauty, Waso di Shiseido, Florena fermented skincare, Chanel, Fresh e Whamisa. La ricerca cosmetica, quindi, non si ferma e i prodotti fermentati ne sono una prova. Di solito, per individuarli, oltre alla lista degli ingredienti si potrebbe cercare un logo. Per esempio, per quanto riguarda il campo della cosmesi naturale e biologica di origine italiana, possiamo distinguere i prodotti tramite alcuni simboli.