Il tormentone di queste caldissime giornate di maggio sembrano non essere più la guerra e gli aumenti delle materie prime. Qui tutti si chiedono se questo caldo anomalo durerà e se saremo costretti a lunghi mesi di afa insostenibile. Se fosse così, prepariamoci ad accendere ben presto l’aria condizionata, se non l’abbiamo già fatto. Soprattutto a riempirci di ghiaccioli, gelati e bevande fresche. Non solo per lenire l’afa e cercare ristoro, ma anche per reintegrare quanto perdiamo sudando. Con questo caldo anomalo, più del solito, facciamo fatica a fare anche le cose più semplici.

Vorremmo tanto essere al mare, con la possibilità di tuffarci in un mare cristallino e fregarcene del sole che ci cuoce. Ma per le agognate ferie è ancora presto e dobbiamo pensare al lavoro. Partendo dalla prima parte della giornata, che significa colazione. Ed ecco perché oggi suggeriamo questi alimenti proprio per il primo e importante pasto del mattino.

Una fetta di crostata fatta in casa ha sempre il suo perché

Presto spiegato perché questa colazione alternativa è molto amata anche dagli sportivi e dai divi del cinema. Molte mamme e nonne hanno la sana e splendida abitudine di preparare la crostata per la colazione del mattino e la merenda. Addirittura, proprio in questo periodo, tra maggio e giugno molte cucine mondiali prevedono la preparazione di una torta primaverile ad hoc da leccarsi i baffi. Soprattutto i nostri ragazzi ne vanno pazzi, anche perché quando sentono che i personaggi dello sport mangiano la crostata come dolce, ne vogliono seguire l’esempio. La crostata magari fatta con marmellata artigianale e casalinga potrebbe essere la classica risposta per le colazioni di tutte le stagioni. Anche se non è il suggerimento che vogliamo invece dare oggi ai nostri Lettori.

Presto spiegato perché questa colazione alternativa sarebbe la risposta giusta per aumentare le energie perse col caldo e partire subito a razzo

Mettiamo di essere un adulto classico, mamma e papà, pronto ad andare al lavoro e ad affrontare le peripezie di una lunga e stressante giornata. Ci vuole davvero qualcosa di diverso dal solo caffè, dai 2 biscotti e dalla merendina veloce. Seguendo le indicazioni degli esperti, noi puntiamo su:

una tazza di tè verde;

una o due fette di pane integrale tostato con la marmellata o, addirittura un formaggio spalmabile light con del miele.

Dalla bevanda agli alimenti, tutti i nutrienti di cui potremmo avere bisogno per non perdere subito le energie.

