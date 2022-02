Coltivare un orto è un ottimo modo per avere ingredienti a chilometro zero da mettere in tavola e spesso sono anche molto più buoni di quelli che si acquistano al supermercato. Se quindi stiamo pensando di coltivare qualcosa, è bene che ci attiviamo subito. Infatti, la primavera è ormai alle porte e dobbiamo iniziare a prepararci.

Innanzitutto, dobbiamo fare un po’ di pulizia e di ordine nella parte del giardino in cui decideremo di coltivare. Dopo di che, dobbiamo definire che cosa pianteremo in primavera.

Non solo, ma possiamo anche già iniziare a piantare qualcosina oggi, per anticipare un po’ i tempi ed arrivare alla primavera con alcune piante già a buon punto nella loro crescita.

Vediamo quindi come fare. Prepariamoci alla primavera piantando questi ortaggi e tra pochi mesi potremo godere di ricette deliziose. Ecco quali sono.

Lo scalogno

In questo periodo si possono piantare gli ortaggi direttamente nell’orto oppure iniziare a mettere i semi in un semenzaio riscaldato, così da far iniziare la crescita. Poi, quando le temperature si alzano, si possono trapiantare le piantine nell’orto per portare a conclusione la loro crescita.

Se abbiamo già l’orto pronto per la coltivazione, iniziamo a piantare lo scalogno. Questa è una pianta che una volta raccolta donerà un’esplosione di gusto a qualunque piatto, in maniera simile alla cipolla, anche se con un sapore un po’ meno forte e più delicato.

Si tratta di una pianta che non teme il freddo, quindi possiamo già piantarla a febbraio e nei primi giorni di marzo. Piantiamo il bulbo a 3 o 4 centimetri di profondità in un terreno non troppo fertilizzato.

Bagnamo lo scalogno ogni tanto, ma stiamo attenti a non esagerare, perchè non è una pianta che richiede molta acqua. Se piantiamo ora, lo scalogno dovrebbe essere pronto entro il mese di giugno.

Quando le sue foglie saranno un po’ gialle, potremo raccoglierlo.

Prepariamoci alla primavera piantando questi ortaggi che regaleranno tanto gusto alle nostre ricette

Se lo scalogno si può già piantare nell’orto, ci sono anche tante piante primaverili che invece per ora possono essere seminate in casa o in una serra o comunque in un semenzaio che abbia una temperatura maggiore dell’esterno.

Tra queste piante troviamo anche uno degli ortaggi più amati di tutti, ovvero il pomodoro. Non è nemmeno il caso di specificare gli utilizzi in cucina di questo ortaggio, sono tantissimi e li conosciamo molto bene.

Una volta piantato, il pomodoro germina in pochi giorni, ma dobbiamo tenerlo in un ambiente caldo, superiore ai 20–22 gradi.

Teniamolo a questa temperatura, in zone non necessariamente esposte a una forte luce, fino a quando la temperatura esterna sarà di minimo 12-14 gradi. A questo punto si potrà piantare nell’orto.

