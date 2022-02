Giunti ormai alla metà di febbraio, molti pensano alla primavera. Il suo arrivo ci fa pensare a giornate più lunghe, calde e perfette da trascorrere lontano da casa.

Prendersi un momento per sé ci aiuta ad allontanare lo stress e a ritrovare un po’ di serenità. Sfortunatamente, in un periodo in cui assistiamo a costanti aumenti del costo della vita, viaggiare per molti è diventato un lusso.

Oggi vogliamo svelare che è possibile viaggiare senza spendere una fortuna sia nel nostro Paese, sia in Europa. Basta soltanto scegliere la meta giusta per godersi giornate soleggiate e piacevoli in vacanza, risparmiando. Abbiamo selezionato 3 mete davvero meravigliose che potrebbero convincerci a fare una breve fuga dalla routine quotidiana. Una di queste si trova in Italia, mentre le altre 2 a pochissime ore da noi.

Ecco dove andare a marzo per spendere poco e viaggiare in Italia e in Europa al caldo aspettando l’arrivo della primavera

Marzo è il mese migliore per visitare alcune incantevoli città della Sicilia occidentale. Andiamo a Palermo, in questo periodo in cui le temperature non sono troppo elevate e non vedremo orde di turisti invadere la città.

Passeggiando per la città potremo ammirare l’albero più grande d’Europa. L’Albero delle Colonne è il ficus secolare che si trova in Piazza Marina.

Inoltre, non perdiamo l’occasione di passeggiare tra i mercati della Vucciria e di Ballarò, per godere appieno dei profumi e della tradizione siciliana.

Il clima favorevole ci permetterà di fare escursioni nella vicina Monreale. Qui si trova la cattedrale famosa in tutto il Mondo per i suoi mosaici bizantini. Infine, a pochi passi da Palermo troviamo Mondello e le sue belle spiagge, perfette per respirare il mare di primavera.

Se prenotiamo adesso, potremmo trovare voli a meno di 30 euro e pernottare a meno di 50 euro per notte.

Tenerife

A poche ore dall’Italia possiamo trovare mete low cost davvero stupende. A marzo scegliamo Tenerife, perché è uno dei momenti migliori per esplorare l’isola in tranquillità.

In questa splendida isola dell’arcipelago delle Canarie il clima è mite tutto l’anno. Le bellezze naturalistiche da scoprire sono moltissime: una su tutte, il Parco Nazionale del Teide che è patrimonio dell’UNESCO.

Potremo fare delle escursioni per scoprire la grande varietà di specie endemiche dell’isola. Infine, sono numerosi anche i luoghi d’interesse archeologico, come la Cueva de los Guanches, dove potremo ammirare reperti risalenti al VI secolo a.C.

Prenotando adesso potremmo trovare voli a partire da 150 euro e pernottare in hotel a partire da 50 euro per notte.

Skiathos

In questa piccola isola del Mar Egeo possiamo goderci un po’ di relax ed immergerci nella natura. Qui si trovano alcune tra le più belle spiagge greche. Nello specifico, consigliamo Banana Beach e Koukounaries. Quest’ultima è inserita in un’area naturale protetta e ci regala acque cristalline ed incontaminate.

Giunti a Skiathos, non potremo perderci la penisola Bourtzi ,su cui un tempo fu edificata una piccola fortezza. I suoi scorci panoramici sul mare ci lasceranno senza parole.

Ecco dove andare a marzo per spendere poco: potremmo volare per Skiathos a partire da 150 euro e pernottare sull’isola con soli 30 euro.

