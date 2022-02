Tutti vorrebbero in casa dei pezzi di design unici e originali, che possano distinguersi dagli altri e lasciare a bocca aperta. Non tutti, però, possono o vogliono spendere grandi cifre per rinnovare l’arredamento di casa. È qui che entra in gioco il riciclo creativo.

Grazie al riciclo, ad esempio, delle semplici vecchie damigiane in vetro e vimini possono trasformarsi in meravigliosi oggetti di design per il soggiorno e l’ingresso. Ma sono innumerevoli gli oggetti, alcuni inimmaginabili, che ritrovano in questo modo una loro utilità.

Vediamone alcuni che sono perfetti per realizzare degli splendidi orologi da parete.

Due idee originali per creare un orologio da parete fai da te personalizzato risparmiando soldi col riciclo creativo

Gli orologi da parete possono essere molto cari, soprattutto se si cerca qualcosa di originale. Quindi, perché non provare a risparmiare creandoli da sé?

Una prima idea permette di riutilizzare i vecchi cd e dvd, ma anche i dischi in vinile lasciati a prendere polvere. Con l’evoluzione della tecnologia, ormai, riuscire ad ascoltare musica, vedere film o giocare al computer con quei vecchi dischi può essere difficile. Perciò, invece che tenerli inutilizzati, quelli di minor valore si possono trasformare in piccoli e grandi orologi da parete.

È sufficiente prendere il disco, montarvi al centro un meccanismo a batteria con le lancette, aggiungere le pile e l’orologio è pronto. Bisognerà poi semplicemente aggiungere un gancio sul retro e appenderlo alla parete.

Prima di montare il meccanismo, si può dipingere il disco a proprio piacimento, aggiungendo anche tutte le ore. Attenzione solo a dove si posiziona, perché, essendo di dimensioni ridotte, cd e dvd stanno meglio in una parete piccola o accanto ad altre decorazioni. Altrimenti, si può decidere di creare un orologio molto grande, posizionando i cd in cerchio, uno per ogni ora.

Ecco un modo ingegnoso per riutilizzare le vecchie tessere del domino con il fai da te

Delle due idee originali per creare un orologio, la seconda è ancora più creativa, perché sfrutta un oggetto davvero inimmaginabile: le tessere del domino.

Basta prendere un quadretto in legno di forma quadrata, da bucare al centro, con il vetro davanti. Quindi, si monterà il meccanismo a batteria con le lancette, ma questa volta si useranno le tessere del domino per indicare le ore. Infine, si rimetterà il vetro al suo posto nella cornice e si potrà finalmente appendere il quadretto.

Se la parete è ancora spoglia, si può aggiungere qualche altra decorazione creata grazie al riciclo creativo. Ad esempio, si possono appendere i vecchi foulard ormai rovinati o fuori moda oppure le pentole di alluminio inutilizzate come supporto per un magnifico specchio.