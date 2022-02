Tra poco riprenderà il periodo vegetativo delle piante e non dobbiamo farci cogliere impreparati. Mentre le piante si stanno riposando, noi dobbiamo aiutarle preparando il terreno. In tutti i sensi.

Gennaio e febbraio sono forse i mesi più importanti dell’anno, perché rappresentano i punti di partenza per la crescita rigogliosa delle piante stesse. Per questo motivo, occhio all’orto di febbraio se vogliamo mangiare bene nei mesi successivi.

A tal proposito, mangiare la verdura e i legumi fa bene alla salute. Lo dicono tutti, medici compresi. Infatti, dovremmo seminare proprio nel mese corrente sia i piselli che le fave. Entrambi i legumi non solo hanno un sapore davvero piacevole, ma fanno anche bene per una serie di proprietà benefiche.

I legumi che fanno bene

I piselli hanno poche calorie, circa 80 per 100 gr di prodotto e contengono tantissimi sali minerali e vitamine. Basti pensare che, mangiando 100 gr di piselli, potremmo assumere tanto betacarotene, il precursore della vitamina A.

Sono ricchi di folati, dei nutrienti fondamentali durante il periodo di gestazione e di vitamina C, un potente antiossidante. Ma sono i fitosteroli contenuti che li renderebbero adatti a regolare il colesterolo cattivo, anche attraverso la quantità di fibre presente.

Insieme ai piselli, Humanitas suggerisce che anche le fave sarebbero un toccasana per la salute. Anch’esse contengono le fibre necessarie per favorire il transito intestinale, nonché per controllare il colesterolo cattivo con i fitosteroli.

Di conseguenza, aiuterebbero a diminuire i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Eppure, non è finita qua, perché le fave potrebbero aiutare anche in caso di iperglicemia, poiché contribuirebbero a tenerla a bada.

Occhio all’orto di febbraio perché è il momento di seminare questi legumi che terrebbero a bada colesterolo cattivo e glicemia

Febbraio, dunque, è il mese perfetto per seminare fave e piselli perché sono resistenti alle basse temperature, per cui si possono seminare in campo aperto. Per quanto riguarda i piselli, bisogna prestare attenzione alla preparazione del terreno, sebbene non richieda particolari cure.

L’unica cosa su cui focalizzarsi è l’acqua. La pianta teme i ristagni d’acqua, per cui il terreno deve essere drenato al punto giusto. Altro requisito importante, per una crescita rigogliosa della pianta, è il concime che deve essere ricco di fosforo.

Facciamo attenzione anche al calendario lunare, poiché per crescere bene il periodo migliore è quando la Luna si trova nella fase crescente. Invece, la distanza tra il terreno e la superficie deve essere di circa 3 cm.

Anche le fave devono essere seminate in campo aperto utilizzando la tecnica del solco, in cui le fave andranno posizionate in fila distanziate tra loro e profonde circa 6 cm. Anche le fave temono i ristagni d’acqua e la necessitano quando la pianta fiorisce. Per quanto riguarda il concime, la cenere del pellet o del camino andrà benissimo, mentre la fase della Luna migliore per la semina è quella crescente.

