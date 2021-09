Prendiamo un frutto molto particolare perché può non piacere a tutti e analizziamone gli ingredienti. Ne verrà fuori una vera e propria miniera di vitamine e minerali. Prepariamoci a fare scorpacciate di questo straordinario frutto invernale miniera di antiossidanti benefici. Dopo aver visto il frutto estivo meno mangiato che combatte glicemia e colesterolo alti proteggendo il fegato, tocca ora a quello invernale. Ma non ci limiteremo a vederne solo le qualità, suggerendo qualche ricetta particolare.

Due kiwi al giorno

A patto di non soffrire di problemi gastrointestinali, due kiwi al giorno potrebbero essere l’indicazione giusta per ottenere maggiore regolarità intestinale. Essendo comunque un frutto particolare, se vogliamo iniziarne una cura, è sempre meglio parlarne col nostro medico di base. Secondo la scienza alimentare il kiwi è uno di quei frutti che riescono meglio a costruire la nostra difesa immunitaria. Ricchissimo di vitamine, tanto da contenerne addirittura più degli agrumi e di alcuni frutti di bosco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prepariamoci a fare scorpacciate di questo straordinario frutto invernale miniera di antiossidanti benefici

Grazie al suo contenuto di fibre come dicevamo, questo frutto è un ottimo lassativo. Ma per merito anche della presenza dei suoi antiossidanti, il kiwi è considerato un frutto perfetto per combattere l’avanzare dell’età. Purtroppo, pochi sanno che molti dei suoi nutrienti si concentrano in quella buccia pelosa e particolarmente antipatica. Eppure, esiste un sistema per non perdere nulla di questi suoi benefici, frullando tutto il frutto. Ovviamente, dopo aver lavato per bene sotto l’acqua la buccia. Altrettanto poche persone conoscono però l’importanza del suo altissimo contenuto di vitamina E. Ossia una delle sostanze più importanti che riducendo l’unione delle piastrine nel sangue, riduce anche la possibilità di contrarre malattie cardiovascolari.

Sempre più diffusi in Italia

Negli ultimi trent’anni gli italiani non si sono scoperti solo amanti dei kiwi, ma anche coltivatori e commercianti. Tanto da superare nella produzione e nell’esportazione due colossi originali come Cina e Nuova Zelanda. Kiwi che stanno diventando sempre di più anche protagonisti delle ricette di casa. Nelle zone di maggiore produzione, come il Veneto, è possibile assaggiare delle strepitose marmellate fatte con questo frutto. Al quale magari vengono aggiunte anche delle mele e del limone. Pensiamo alla concentrazione di salute di una marmellata che contenga tutti i nutrienti di questi tre frutti messi assieme.

Crostate ma anche pancake

C’è un po’ d’Italia ma anche un po’ d’America nei due dolci che vanno maggiormente di moda e hanno il kiwi come protagonista. Parliamo delle crostate di frutta in cui questo frutto può essere utilizzato intero, tagliato a fette, ma anche in versione marmellata. O, addirittura in versione pancake, in cui il nostro kiwi, diventa ingrediente della ricetta, assieme alle uova, al miele, al latte e alla farina.

Approfondimento

Perché assumere kefir e kiwi assieme a colazione