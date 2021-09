Settembre è tempo di nuove uscite anche in ambito letterario. Una delle pubblicazioni più interessanti è sicuramente quella di Valerio Capraro, docente di Economia all’Università del Middlesex di Londra. Già autore di numerosi saggi scientifici e molto quotato in ambiente accademico, Capraro si è cimentato in un genere per lui nuovo, come quello del romanzo. Una storia d’amore complessa, ambientata a Roma, tra due ragazzi che si incontrano casualmente a una festa di compleanno di un amico in comune. Il protagonista, Pietro, si invaghisce subito di Eva e da una semplice chiacchierata nascerà un feeling immediato che porterà entrambi a innamorarsi. In un mondo in cui sempre più incontri nascono in rete, Capraro rispolvera l’amicizia in comune per far incontrare i due protagonisti.

Alla scoperta del romanzo di un famoso economista italiano uscito a settembre in libreria

Dopo l’esordio con il saggio “La scienza dei conflitti sociali”, l’autore ha scelto di sfruttare le sue conoscenze per analizzare le dinamiche della coppia. La sua seconda fatica letteraria è quindi una sfida diversa. In un contesto sociale difficile, come quello attuale, come può il singolo affrontare i suoi problemi nel rapporto con l’altro? Esistono ancora la comprensione, la pazienza, i dialoghi e le riflessioni? Lo studio dei conflitti sociali e morali che hanno portato Capraro verso le scienze umane, nonostante una matrice matematica, rende il romanzo molto raffinato.

Le personalità di Eva e Pietro si incontrano in un momento particolare della loro esistenza. Quasi che una cercasse l’altra e viceversa. Il destino ci porta all’incontro di persone fondamentali per la nostra vita, ma la comprensione del momento in cui accade è il vero motivo di riflessione. Un ragazzo ansioso, Pietro, che incrocia Eva, donna immersa in un difficile passaggio della sua storia familiare. Ritrovarsi nell’altro, specchiarsi nella sua immagine, riconoscersi. In fondo è questo che ci lega alle persone. Escono dalla festa e iniziano a frequentarsi e a conoscersi.

L’innamoramento immediato, lo Stato Nascente di alberoniana memoria, lega subito i due protagonisti, ma le reciproche storie personali metteranno a rischio la loro unione. Capraro analizza tutti i risvolti delle vite personali dei due ragazzi, che, inevitabilmente, si mescolano alla loro storia di coppia. Sarà una difficile scelta a mettere in discussione il loro amore, il punto di svolta del rapporto. Il capolinea o un nuovo inizio insieme? Con questo amletico dubbio vi lasciamo alla scoperta del romanzo di un famoso economista italiano uscito a settembre in libreria, convinti che scegliendolo non sbaglierete.

Approfondimento

