Finalmente è arrivato il momento che tanto aspettavamo da diversi mesi. Possiamo goderci il nostro balcone o terrazzo in assoluta tranquillità e rilassarci sotto il tepore del sole. Abbiamo allestito il nostro angolo di paradiso con tanta cura, ora non ci resta che pensare alle piante. Abbiamo già parlato di alcune piante molto resistenti che rendono balconi e giardini bellissimi. Ma spesso queste non hanno lunghe fioriture. Per questo, se vogliamo davvero balconi colorati in primavera ed estate sono queste le piante che fanno per noi.

Una pianta molto originale che riempie di fiori dalle sfumature incredibili proprio in primavera è il papavero islandese. Faremo un vero figurone con tutti i nostri amici con questa pianta davvero fitta e carica di fiori. Ma se vogliamo un balcone in fiore in questo periodo, sono queste le piante che fanno per noi.

Prepariamoci a balconi con fioriture incredibili con queste 3 bellissime piante che amano il sole in primavera

Per colorare e decorare balconi e giardini di toni caldi e molto estivi, dobbiamo scegliere la rudbeckia. Questa pianta erbacea perenne originaria dell’America del Nord è un vero spettacolo per gli occhi. Cresce molto fitta e carica di fiori dalle sfumature che vanno dal giallo all’arancione. Uno dei suoi pregi più grandi è che la fioritura è così abbondante che dura fino ai primi mesi invernali. Ideale anche per aiuole e per creare una barriera che protegga la nostra privacy. Non dobbiamo usare per forza reti o cannicci di bamboo se vogliamo evitare i vicini impiccioni, le piante sono perfette.

La liatris spicata

Se invece amiamo i toni del viola come quelli della lavanda, è questa la pianta per noi. Perfetta come pianta decorativa non solo da vaso da mettere in balcone o terrazzo. Si presta benissimo anche come pianta da aiuola o da vialetto o per composizioni di bouquet. Si tratta di una pianta rustica che non teme le intemperie e che ama stare in pieno sole. Non dovremo preoccuparci troppo che si secchi o ingiallisca, perché questa bulbosa ha solo bisogno di irrigazioni regolari.

Per finire passiamo ad una pianta dai fiori davvero deliziosi sui toni del blu e del violaceo. La platycodon grandiflorus è sempre molto amata per la sua abbondante fioritura estiva. Ma anche grazie alla sua straordinaria resistenza alle varie temperature ed ai parassiti. I suoi fiori a campanula sono splendidi per decorare i balconi più allegri e raffinati. Sta bene un po’ ovunque, in vaso o in piena terra, purché abbia la giusta dose di acqua di irrigazione. Quindi, prepariamoci a balconi con fioriture incredibili scegliendo queste piante perenni davvero particolari. Sia che ci serva una pianta dall’abbondante fioritura per riempire una porzione vuota del terrazzo. Ma anche solo per ammirare gli splendidi fiori nel nostro piccolo angolo verde sul balcone di casa.

Approfondimento

Altro che gerani, ciclamini e begonie, scegliamo queste 3 piante bellissime e resistenti per balconi colorati per tutta la primavera