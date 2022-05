Il clima degli ultimi giorni ci sta facendo avere dubbi sull’arrivo della primavera. Eppure marzo è passato da tempo, l’estate si avvicina, ma le minime continuano a calare. Anche se di giorno le temperature si aggirano intorno ai 20° gradi, la sera precipitano di molto. Questo sbalzo di temperatura non fa bene alle nostre piante, che ne risentono istantaneamente. In vista di una strana stagione in fatto di temperature, è bene piantare qualche varietà più resistente. In questo modo, anche se la stagione calda dovesse finire subito, non ci troveremmo con il balcone completamente spoglio. E per quanto gerani e ciclamini siano super gettonati, non possiamo considerarli molto resistenti.

Altro che gerani, ciclamini e begonie, scegliamo queste 3 piante bellissime e resistenti per balconi colorati per tutta la primavera

Abbiamo già parlato di alcune piante perfette per la primavera ma anche per i mesi più caldi. Resistenti e cariche di fiori, sono l’orgoglio di tutte le appassionate di giardinaggio. Possiamo piantare delle splendide ortensie che fioriranno tra qualche mese. Ma se cerchiamo qualcosa di più affascinante e originale, ecco qualche soluzione.

Uno degli stratagemmi più utili in questi casi è scegliere delle piante perenni. È vero che la fioritura non sarà per forza duratura, ma almeno il cespuglio rimarrà sempre folto e carico. Un esempio è il delfinium, un pianta cespugliosa che può crescere fino a 80 cm. I suoi fiorellini possono essere di toni che vanno dal bianco, al rosa, ma anche al blu e viola. È perfetta anche per un muretto, resiste sia alle intemperie che in pieno sole estivo.

Una pianta molto ornamentale anche da giardino

Per la bellezza dei suoi fiori, questa pianta è adatta sia alla coltivazione in vaso che in giardino. Stiamo parlando del papavero islandese, una specie rifiorente dalla fitta vegetazione. Possiamo ammirare i suoi fiori durante l’estate senza temere che la pianta muoia con il freddo. Scegliamo la varietà che più ci piace per avere fiori dalle sfumature rosse, arancio o anche rosa. Per ultima, ma non meno importante, l’anemone giapponese. Questa pianta forse è tra le più ornamentali e raffinate che ci siano. Cresce anche fino a 70 cm di altezza e i suoi fiorellini a grappolo sono di una bellezza incredibile. Attenzione solo a non esagerare con le innaffiature.

Quindi, altro che gerani, ciclamini e begonie per abbellire i nostri balconi. Se vogliamo anche sfruttare le nostre piante per fare da schermo, non possiamo rinunciare all’aubretia. Una pianta ricadente molto folta perfetta per sostituire canniccio o bamboo a protezione della ringhiera. Visto che ci siamo, però, non dimentichiamo di piantare qualche erba repellente, mosche e zanzare già ci stanno importunando.

