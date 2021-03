Quando si ha un bel balcone si fa di tutto per renderlo più bello possibile. Circondarsi di piante e fiori che trasformino questo spazio in un piccolo paradiso. Aggiungere un tavolino e due sedie per godersi la colazione all’aperto. Anche durante l’inverno, quando le temperature sono però un po’ più vivibili. Ma capita spesso che i nostri amati fiori non sopportino bene il freddo. E quindi ci si ritrova con un balcone spoglio e triste. Esistono delle piante super colorate che donano gioia istantanea. E il vantaggio è che resistono bene anche al freddo!

Balcone colorato tutto l’anno con queste bellissime piante che resistono anche al freddo

Spesso siamo abituati a comprare le classiche piante da balcone, come i gerani. Ma sempre all’arrivo della primavera, perché la maggior parte dei fiori che conosciamo non sopravvivono d’inverno. Senza sapere che il nostro fioraio ha in negozio un vero scrigno di bellezza. Fiori e piante che donano colore e che sono super resistenti al freddo.

Non solo gelsomino e lavanda

Sono le piante più diffuse nei balconi di casa. Per avere un angolo verde sempre rigoglioso queste due varietà sono le più gettonate. Resistono bene al freddo, danno colore al balcone e lasciano un bellissimo profumo. Ma esistono altre piante e fiori con cui poter abbellire questo nostro angolo verde. Ad esempio l’ortensia. Coloratissima e dai fiori piccoli ma uniti quasi a grappolo. Sono uno spettacolo per gli occhi, e se ne trovano di tantissimi colori, bianche, rosa, viola e anche blu! Ovviamente fioriscono d’estate, quindi meglio comprare una pianta già formata in negozio.

Ciclamini e Rododendri

Sempre sulle tonalità del rosa e del viola si possono trovare queste due piante. I fiori daranno un tocco di vivacità anche al balcone più grigio. Resistono benissimo alle temperature fredde, ma meglio ripararle dal vento. Mettendole in un angolo del balcone sono il dettaglio perfetto. I ciclamini sono sicuramente più diffusi, anche grazie alla forma particolare dei petali. Ma i rododendri sono altrettanto belli, ne esistono di diversi tipi, tra cui anche le azalee. Che altro non sono che una varietà della stessa famiglia.

Ed ecco come avere un balcone colorato tutto l’anno con queste bellissime piante che resistono anche al freddo. Anche altre piante resistono bene alle temperature più fredde, come ad esempio il calicanto che è un arbusto. Oppure la viola o l’erica, sempre dai bellissimi fiori violacei. Le piante in generale non sono solo belle da vedere, rendono più accogliente casa e terrazzi. E grazie alle loro proprietà fanno anche bene alla salute.