Con l’arrivo della bella stagione, finalmente potremo vivere questo spazio della casa che amiamo tanto. Per prendere una boccata d’aria, per fare colazione al mattino o godersi un aperitivo con gli amici.

Che si tratti di un balconcino o di un terrazzo grande e spazioso, poco importa. Un angolo verde che si trasforma in un oasi di relax è proprio quello che ci vuole. Uno spazio in cui passare del tempo per godersi l’aria pulita e il tepore del sole già al mattino.

Il fatto è che quando si vive in condominio o in strade molto strette, i balconi sono tutti molto vicini.

Usciamo in pigiama di prima mattina ed ecco che il vicino è già lì pronto a darci il buongiorno. Per quanto possa essere piacevole interagire con il vicinato, a volte vorremmo avere solo un po’ di privacy.

Invece che reti, canniccio e canne di bamboo, ecco 3 bellissime piante per avere più privacy su balconi e terrazzi

Abbiamo già parlato di quali siepi vere e proprie scegliere per tenere lontano gli occhi indiscreti. Ma trattandosi di siepi, è necessario avere un balcone spazioso oppure un terrazzo. Oggi vedremo quali piante possiamo utilizzare che ricoprano la ringhiera senza occupare troppo spazio.

L’aubrietia

Questa pianta perenne è una vera esplosione di colore e vitalità. Un tappezzante che si allarga velocemente e sopravvive anche alle temperature più difficili, però in un posto soleggiato. Produce tantissimi fiorellini delicati dalle sfumature che vanno dal viola al blu. Bella e scenografica, in poco tempo ricoprirà tutta la ringhiera.

L’iberis

Passiamo poi all’iberis o iberide. Si tratta sempre di una pianta erbacea sempreverde che cresce bene anche tra scale e muretti. Molto resistente, fiorisce da aprile a giugno regalando piccoli fiori bianchi deliziosi. Una nuvola bianca ricadente che è un vero spettacolo da ammirare, molto fitta e ideale per coprire grandi superfici.

Per finire il cerastium

Questa sorta di arbusto perenne ha delle radici molto robuste ed è un’ottima tappezzante. Le foglie sono molto particolari perché un po’ pelose, fitte e rigide. I suoi candidi fiori amano il pieno sole, ma resistono anche a temperature più basse. Sono così forti che riescono tranquillamente a crescere anche tra le rocce. Incredibili per un balconcino in pietra o una struttura divisoria.

Non ci resta che decorare il nostro balcone come vogliamo, magari utilizzando dei pallet riciclati. Ma non creiamo soltanto i soliti divanetti o fioriere per le piante aromatiche. Realizziamo un vero e proprio angolo bar, originale e super utile in vista dell’estate. Così potremo vivere davvero questo bellissimo spazio all’aperto per rilassarci e goderci un buon bicchiere di vino in compagnia.

Quindi, invece che reti, canniccio e canne di bamboo scegliamo queste piante coloratissime e molto scenografiche. Una cascata di fiori colorati è sempre più elegante e raffinata di una semplice rete metallica o in tessuto. Un elemento di arredamento oltre che una protezione dagli occhi indiscreti dei vicini.

