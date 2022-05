Possiamo ufficialmente dire che sia finita la stagione dei piatti caldi. Le temperature aumentano e c’è sempre più voglia di piatti freschi, pratici, ma che siano comunque molto invitanti.

Un’idea perfetta per questi giorni è la torta salata velocissima, che si merita un 10 e lode perché fa davvero venire l’acquolina in bocca.

Un’altra idea molto veloce per preparare una cena in pochi minuti e che sia anche gustosa, è quella dei peperoni ripieni e croccanti al forno.

Oggi, però, vogliamo presentare la fantastica ricetta di un secondo piatto eccezionale. Prepareremo dei buonissimi involtini, usando del carpaccio di carne e delle fettine di pesce.

Prepariamo in un batter d’occhio questi involtini di carpaccio di carne e di pesce con cuore filante per un secondo piatto senza paragoni

Per i primi involtini che prepareremo, avremo bisogno del carpaccio di vitello. Questa carne, anche dopo la cottura, rimarrà morbida, e accompagnerà perfettamente il ripieno che utilizzeremo.

Ecco come preparali

Stendiamo le fettine di carne su un piano, spalmiamo al loro interno della fontina e adagiamo anche una foglia di radicchio. Poi chiudiamo ogni fettina su se stessa, creando un vero e proprio involtino.

A questo punto, avvolgiamo una fetta di speck attorno ad ogni involtino, quindi fermiamo il tutto con uno stuzzicadenti.

Sistemiamo in padella questi involtini, aggiungendo anche una cipolla tagliata a fettine sottili e del rosmarino. Sfumiamo il tutto con del vino bianco, quindi chiudiamo il coperchio e lasciamo cuocere in questo modo, finché la carne non sarà ben cotta.

Questi involtini di carne, accompagnati al loro sughetto di cipolle, saranno così morbidi da sciogliersi in bocca.

Involtini di branzino e asparagi con crosta croccante

Ora passiamo, invece, a dei superbi involtini di branzino e asparagi, croccantissimi fuori e soffici all’interno. Prepariamo in un batter d’occhio questi involtini, partendo da dei filetti già puliti di branzino. Saliamoli e lasciamoli da parte.

Nel frattempo, puliamo gli asparagi, eliminando la parte finale e quella esterna che, tendenzialmente, sono più dure da masticare.

Nel frattempo, ungiamo con un po’ d’olio una griglia e mettiamola sul fuoco. Qui faremo cuocere i nostri asparagi, salandoli leggermente e girandoli su diversi lati con l’aiuto di una pinza. Quando saranno morbidi, li metteremo in un piatto e li taglieremo a pezzetti di circa 4-5 cm.

Prendiamo, ora, le nostre fette di branzino e passiamole nel pangrattato. Poi metteremo ogni fetta su un piatto e sistemeremo al loro interno un po’ di asparagi.

A questo punto non ci resta che chiudere la fetta di branzino su se stessa, e fermare l’involtino appena creato con uno stuzzicadenti. Inforniamo a 180° C per circa 20-25 minuti, finché saranno ben rosolati.

