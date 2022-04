I peperoni ripieni sono un secondo piatto sempre vincente, perché piacciono praticamente a tutti.

Quando si vuole andare sul sicuro, preparando un piatto che sia sostanzioso e intrigante, con questa ricetta si fa sempre centro.

Il peperone è un ortaggio la cui forma si presta perfettamente per ospitare un ripieno. Per questo motivo, molte persone amano preparare degli impasti di carne o di pesce, da usare come farcitura.

Il più famoso è il ripieno con la carne trita, ma anche quello con il tonno o con il pane ammorbidito sono molto amati.

In queste righe, però, abbiamo pensato di svelare una ricetta buonissima. Farciremo i nostri peperoni con verdure, tra le più buone e amate, presenti al mercato in questo momento.

La prima ricetta è un concentrato di verdure

Per prima cosa dovremo pulire i peperoni, eliminando il picciolo, i filamenti e anche i semi.

A questo punto, laviamo le zucchine e poi grattugiamole finemente.

A parte, tagliamo delle patate a cubetti e sbollentiamole in una pentola.

Quando le patate sono morbide, scoliamole, mettiamole in una ciotola e schiacciamole con una forchetta. Ora versiamo nello stesso contenitore anche le zucchine.

Aggiungeremo anche dei funghi, dopo averli cotti in padella, con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio.

A questo punto, aggiungiamo all’impasto del formaggio grattugiato e della mozzarella, tagliata a cubetti. Mischiamo il tutto, quindi dividiamo il ripieno tra i peperoni che abbiamo preparato.

Mettiamo tutto in forno statico preriscaldato a 200° per 30 minuti circa. Quando i peperoni saranno morbidi, potremo finalmente gustarli.

Invece del banale ripieno di carne o tonno, ecco come possiamo riempire i peperoni per un secondo piatto gustosissimo ma economico

Un altro ripieno molto economico ma davvero squisito è a base di riso e salsiccia.

Questa ricetta è squisita e molto saporita.

Per prima cosa dovremo cuocere del riso con brodo vegetale, che ci servirà da base per il nostro ripieno.

Prepariamo, quindi, un soffritto, smunizzando carote, sedano e cipolla.

Versiamo le verdure in padella, condiamole con un filo d’olio e lasciamo cuocere il tutto per qualche secondo. A questo punto versiamo in padella il riso: facciamolo tostare, sfumiamolo con del vino bianco e quindi facciamolo cuocere, aggiungendo il brodo di verdure.

Quando il riso è quasi pronto, aggiungiamo la salsiccia tagliata a pezzi, che renderà il tutto subito più saporito.

Aggiungiamo una noce di burro e lasciamo mantecare per qualche minuto.

Ora dovremo semplicemente inserire il riso nei peperoni, utilizzando un cucchiaio. Alla fine aggiungiamo una spolverata di formaggio grattugiato e inforniamo in forno preriscaldato a 180° per circa 50 minuti.

Invece del banale ripieno di carne o tonno, dunque, possiamo creare tantissimi nuovi ripieni per i nostri peperoni.

Allo stesso modo potremo rinnovare anche la ricetta dei cannelloni, creando questi ripieni alternativi e sfiziosi.

Tutti saranno buonissimi e ci alzeremo da tavola estremamente appagati e soddisfatti.