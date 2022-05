Questa spiaggia sembra il paradiso e anche se in pochi la conoscono è un gioiello tutto italiano

L’Italia è piena di luoghi meravigliosi di cui possiamo godere tutto l’anno, qualunque siano le nostre preferenze o le nostre necessità. Se desideriamo un fine settimana rilassante, non c’è niente di meglio di alcuni dei borghi più belli del nostro Paese, nascosti fra boschi e montagne o a picco sul mare. Abbiamo anche la fortuna di poter visitare un gran numero di castelli fra i più belli al Mondo.

Anche se vogliamo goderci una vacanza al mare, rimanendo entro i confini nazionali non rimarremo delusi. Infatti, se anche non desideriamo mischiarci alle folle che caratterizzano le località balneari più conosciute, ci sono delle spiagge che sono come dei piccoli gioielli nascosti. Magari sono difficili da raggiungere o semplicemente la loro bellezza viene offuscata da località vicine più conosciute. Queste, però, potrebbero essere delle valide alternative per cercare un po’ di pace e relax e magari per spendere qualcosa in meno.

Questa spiaggia sembra il paradiso e anche se pochi la conoscono è un gioiello tutto italiano

Ci troviamo in Sardegna, isola nota per le sue acque cristalline e spiagge selvagge. Infatti, se non siamo particolarmente attratti dai grandi stabilimenti ma siamo alla ricerca della natura incontaminata in tutta la sua bellezza, dobbiamo assolutamente visitare Cala Goloritzé. Questa spiaggia sembra il paradiso e si trova nella costa orientale, all’interno del Golfo di Orosei.

Sicuramente, è meno conosciuta della vicina Cala Luna, considerata da molti come una delle più belle al mondo. Cala Goloritzé, però, non ha nulla da invidiargli, essendo incastonata fra le scogliere bianche con una fitta vegetazione alle spalle e un mare cristallino di fronte. La si riconosce anche per due elementi caratteristici che si impongono sul paesaggio. Si tratta di una guglia calcarea, alta ben 143 m, e dell’arco sul mare alla sua destra.

Per raggiungere Cala Goloritzé è necessario andare a piedi o in barca. Nel primo caso potremmo goderci una breve escursione di un’ora e mezza con partenza dal Golgo. Per i meno esperti la cosa migliore è affidarsi ad una guida, che saprà anche dare un valore aggiunto all’esperienza.

Altrimenti, la si può raggiungere via mare partendo da Santa Maria Navarrese, Arbatax o la vicina Cala Gonone. Questo viaggio in barca ci consentirebbe anche di visitare le altre spiagge del Golfo, con tanto di grotte.

Cala Goloritzé, però, è diventata monumento naturale nel 1993 e non è quindi possibile attraccare sulla spiaggia. Dovremmo quindi nuotare per circa 200 m. Altrimenti, possiamo sempre optare per un tour in kayak.

