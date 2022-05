La primavera inoltrata ci porta dritto sulla strada degli inviti alle cerimonie. Non solo matrimoni, comunioni e lauree, ma anche semplici serate in un locale all’aperto, organizzate per celebrare un evento. Dopo tanto tempo passato al freddo, è bello indossare un vestito leggero, al posto di cappotti e abiti pesanti. Ed è bello anche puntare su un colore diverso dal solito nero, come il rosso, ad esempio. Gli abiti rossi hanno un fascino particolare e spiccato, dovuto proprio a questa forte tonalità. Indossare il rosso pare abbia anche un effetto di maggiore attrattiva per chi ci guarda. Certo, però, che l’abito rosso va abbinato al make up ideale a far risaltare al massimo il nostro fascino. In proposito, sveliamo il trucco perfetto da abbinare a vestiti scarlatti, insieme ad alcuni consigli utili per essere delle vere icone di stile.

I colori

Come truccarsi quando si indossa il rosso? L’ideale è puntare su colori neutri, che non aumentino l’appariscenza già notevole, dataci dall’abito color fuoco. L’unica eccezione si può fare eventualmente per il rossetto. Ma spieghiamo ora per bene il make up adatto a un abito rosso, nel dettaglio del trucco viso, occhi e bocca.

Sveliamo il trucco perfetto da abbinare a vestiti rossi o scarlatti e 3 consigli per essere impeccabili e imitate

Innanzitutto, prepariamo la base del volto stendendo un primer e un fondotinta in tono con la nostra pelle. Accentuiamo gli zigomi con una passata di fard rosato e procediamo al trucco occhi. Se indossiamo un abito rosso, il make up occhi dovrà variare anche a seconda del colore della nostra iride. Gli occhi azzurri potranno risaltare con ombretti rame, oro, bronzo e arancio. Gli occhi scuri dovranno puntare sul beige, mentre gli occhi verdi sui toni del rosa cipria. Si potrà dare una passata di mascara nero, mentre si dovranno evitare tratti troppo spessi di matita o eyeliner nero. Eventualmente, si può preferire il marrone.

Per quanto riguarda il rossetto, le scelte possono variare da un color pesca naturale a un rosso acceso. Nel secondo caso, però, dovremmo puntare su un trucco occhi molto leggero. Ci sono poi 3 consigli utili a completare il nostro look, rendendolo impeccabile. Il primo è quello di raccogliere i capelli, per un’acconciatura di classe che lascia scoperto il collo e fa sembrare più alte. Il secondo è quello di abbinare l’argento, scegliendo di questo colore gioielli e scarpe, con i tacchi o basse. Il terzo consiglio riguarda invece l’abbinamento della borsa giusta per un vestito rosso. Data l’appariscenza dell’abito, l’opzione migliore sarebbe una pochette di dimensioni contenute, che può essere rossa o argentata.

