Invece della solita parmigiana, ecco come riempire gli involtini di melanzane senza usare formaggio o prosciutto  

La parmigiana di melanzane è sempre una garanzia di successo. Piace così tanto alle persone che difficilmente troveremo qualcuno che ne rifiuterà una bella fetta calda e filante.

È anche vero, però, che ogni tanto cambiare è bello e divertente, soprattutto in cucina. Ne abbiamo già avuto prova quando abbiamo preparato quest’alternativa pronta in pochi minuti, al costo di soli 5 euro. Oggi, invece, scopriremo dei gustosissimi ripieni per i nostri involtini di melanzane, molto più buoni dei soliti ripieni di prosciutto e formaggio. Dopo averli provati, difficilmente torneremo indietro. Ecco come fare.

Sua maestà il Salmone Affumicato

Probabilmente non avremmo mai pensato di riempire degli involtini di melanzane con del salmone affumicato. Sarebbe un grande errore, però, non provarci.

Per preparare una squisitezza che vada bene sia come secondo piatto che come antipasto, non dovremo faticare molto. Basterà grigliare le melanzane e poi marinarle, con aglio, prezzemolo, aceto e olio.

Dopo aver fatto ciò, potremo passare al ripieno. Per riempire le melanzane, dovremo stendere su ognuna di queste una fetta di salmone affumicato e un po’ di burrata. Richiudiamo ogni melanzana su se stessa e fermiamo il rotolo con uno stuzzicadenti. Prepareremo così dei fantastici involtini di melanzane con salmone affumicato e burrata.

La versione deliziosa per chi non mangia né carne né pesce

Invece della solita parmigiana, possiamo anche preparare un ottimo involtino di melanzane senza salumi né pesce. In questo caso, infatti, ci serviranno solo la feta e le olive nere.

Per questa ricetta, l’ideale sarà friggere le nostre melanzane, per creare una croccantezza che si sposerà benissimo al ripieno. Altrimenti andranno benissimo anche le melanzane grigliate.

Dopo che avremo deciso come preparare le nostre melanzane, dovremo tagliare la feta a cubetti molto piccoli, per creare una sorta di crema. Stendiamo un po’ di crema di feta su ogni melanzana, e aggiungiamo anche qualche oliva nera tagliata a fettine.

Richiudiamo la melanzana a rotolo e creiamo l’involtino. Anche in questo caso avremo ottenuto degli involtini di melanzane superlativi.

Chiudiamo con l’idea più originale e sorprendente di tutte. I nostri involtini di melanzane, infatti, saranno buonissimi anche in versione dolce.

I più diffidenti storceranno il naso ma, quando c’è di mezzo il cioccolato, vale sempre la pena provare. In questo caso prepareremo delle melanzane al cioccolato, un accostamento tipico della cucina della Campania.

Anche questa volta dovremo, innanzitutto, friggere le nostre melanzane. In seguito creeremo gli involtini, facendo colare sulle melanzane della buonissima crema al cioccolato. Per preparare quest’ultima, potremo far sciogliere del cioccolato, fondente, bianco o al latte a nostra scelta.

Quando avremo riempito tutti gli involtini, potremmo decorare il tutto con altra cioccolata liquida, e, infine, della granella di nocciole.

Prima di servire, dovremo scaldare le nostre melanzane in forno, per ottenere degli involtini caldi e ancora più cremosi. Questa ricetta è ottima come dolce, o come merenda, e ci lascerà senza parole e increduli per non averla provata prima.