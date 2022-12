Prepariamo il riso per sushi ed accompagniamolo con il salmone: questa ricetta sarà un vero successo

Per fare dell’ottimo sushi in casa bisogna scegliere la giusta varietà di riso. Fatto ciò, possiamo dare sfogo all’immaginazione e creare dei piatti davvero deliziosissimi, come quello che stiamo per presentare. Vediamo tutti i passaggi.

Tutti ormai, anche in Italia, abbiamo imparato a conoscere e mangiare il sushi, ma c’è chi ama preparare questi piatti tradizionali giapponesi anche in casa. Questo perché, sostanzialmente, non sono difficili da realizzare. Infatti, bastano soltanto manualità e ingredienti di qualità, come per esempio il riso.

Esistono varie tipologie di riso, che differiscono tra loro per quantità di amido rilasciato in cottura, forma del chicco e tempi di cottura. Per il sushi, in particolare, la migliore tipologia di riso è quella “Kome”, detto anche riso glutinoso, che è caratterizzato da un chicco piccolo. Esso, è adatto per queste preparazioni perché rimane molto compatto in cottura e mantiene la sua elasticità anche dopo la cottura.

Adesso prepariamo il riso per sushi seguendo tutti i passaggi

Preso atto di ciò, oggi vedremo come realizzare una ricetta davvero molto particolare e che si ispira alla cucina giapponese. Per farla, avremo bisogno di:

250 g di riso per sushi;

40 ml di aceto di riso;

250 ml di acqua;

mezzo cucchiaino di sale;

20 g di zucchero.

Innanzitutto, sciacquiamo per bene il riso sotto l’acqua corrente, almeno 5-6 sei volte, fin quando l’acqua nella ciotola non risulterà trasparente. Ora scoliamolo e lasciamolo riposare per circa 15 minuti.

Trascorso il tempo necessario, riversiamo il riso in una pentola, ricopriamolo interamente con dell’acqua e portiamola ad ebollizione. A questo punto, copriamo con un coperchio, abbassiamo la fiamma al minimo e cuociamo per altri 15 minuti. Dopo di che, togliamo la pentola dal fuoco e lasciamo riposare il riso per altri 10 minuti. Ora, in una ciotola, versiamo l’aceto di riso e facciamo sciogliere al suo interno tutto il sale e lo zucchero, mescolando. Una volta finito, prepariamo il riso per sushi unendo questa miscela speciale e mescolando.

Un piatto che farà rimanere tutti a bocca aperta

Una volta pronto il nostro riso, vediamo come realizzare il resto del piatto. Ci serviranno:

200 g di salmone fresco crudo ;

; 200 g di pane carré;

un cucchiaio colmo di maionese;

2 cucchiaini di salsa di soia;

peperoncino piccante;

paprika affumicata;

semi di sesamo;

un avocado.

Per prima cosa, prepariamo il pangrattato giapponese, detto “panko”. Prendiamo il pan carré, riduciamolo a pezzetti con un coltello, eliminando la crosta, e poi sminuzziamolo in un mixer. Fatto ciò, inforniamolo a 120 gradi per circa 25 minuti, avendo cura di girare frequentemente.

Ora, prendiamo il riso preparato in precedenza e versiamolo all’interno di un coppapasta. Dopo averlo pressato dall’alto, immergiamo i 2 dischi di riso nel panko e poi soffriggiamoli in olio di semi precedentemente riscaldato.

A questo punto, tagliamo il salmone a pezzettini e mescoliamolo con maionese, salsa di soia, un cucchiaio di semi di sesamo, un pizzico di peperoncino piccante e paprika affumicata. Dopo di che, sbucciamo un avocado e riduciamolo in poltiglia con un mortaio. Ora, non ci resta che comporre il piatto. Al centro posizioniamo il riso, poi spalmiamo l’avocado e infine posizioniamo la tartare di salmone.