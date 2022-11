Il segreto del pangrattato fatto in casa per risparmiare e mangiare sano con una panatura croccante

La comodità di comprare prodotti già pronti per l’uso potrebbe essere messa da parte a vantaggio della qualità e del risparmio.

Il pane grattugiato è un ottimo modo per utilizzare pane raffermo che andrebbe altrimenti buttato.

Se abbiamo in casa tipi di pane diversi, basterà lasciarli indurire a cubetti all’interno di sacchetti di carta. Per rendere più veloce l’operazione potremo tostare il pane mettendolo 5 minuti in forno. Ma con il costo dell’energia elettrica alle stelle sarebbe meglio pazientare un po’ e far indurire il pane naturalmente.

Il segreto del pangrattato fatto in casa e come aromatizzarlo per fare ricette strepitose

Un volta indurito, possiamo sminuzzare il pane nel robot o nel mixer. Potremo scegliere se mescolare i vari tipi di pane o creare delle panature con una sola tipologia.

Tritandolo con il fai da te potremo scegliere la trama preferita e creare pane grattugiato più o meno spesso a seconda delle ricette.

È importante che il pane sia ben asciutto affinché si possa conservare a lungo. Ma vedremo che non è l’unico segreto per una corretta conservazione.

Potremmo anche adoperare pane più fresco. In questo caso basterà tagliare delle fette di pane, passarle sulla padella antiaderente per una leggera tostatura e poi triturarle nel mixer. La polvere così ottenuta dovrà essere usata nell’immediato perché potrebbe contenere troppa umidità e creare delle muffe.

Il panko e le alternative per la dieta

Per creare una panatura aromatizzata è più utile del pane non completamente raffermo. Trituriamo grossolanamente dei pezzi di pane fresco e disponiamo il composto su una teglia ricoperta con carta forno. Aromatizziamo il pane aggiungendo poco olio d’oliva e odori di nostro gradimento. Potremmo aromatizzare con del limone se volessimo usare la panatura per il pesce. Oppure scegliere erbe aromatiche fresche per degli arrosti di carne. Si può anche arricchire il pane con del peperoncino o del parmigiano. La leccarda dovrà essere infornata a 180 gradi per circa 4 minuti.

Il panko è invece un pane grattugiato bianco molto usato in Giappone per la panatura del pesce. Per ottenerlo in casa dovremo sminuzzare grossolanamente il pan carré privo della parte esterna. Passiamolo poi in forno per seccarlo ma facendo attenzione a non farlo scurire. Ricordiamo però che un cucchiaio di pangrattato apporta circa 40 calorie. In caso di dieta potremmo sostituirlo con farina di ceci o di mais, cornflakes, semi di papavero o granella di nocciole.

L’incredibile ingrediente per conservare a lungo il pane grattugiato

Per conservare a lungo il pane grattugiato senza che si creino muffe dovremo tenerlo in luogo fresco e asciutto. Inoltre sarà necessario conoscere il segreto del pangrattato fatto in casa, cioè l’utilizzo di un ingrediente importante. Riponiamo il pangrattato in barattoli di vetro, preferibilmente al buio e inserendo all’interno una foglia di alloro secco. L’alloro manterrà lontana la muffa e eviterà la formazione di insetti. In questo modo potremo tranquillamente conservare il pangrattato per circa 6 mesi.