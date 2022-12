Sono ben 60 i contratti a tempo indeterminato offerti da questo importante ente che tutti conoscono

Un ente molto famoso offre 60 contratti a tempo indeterminato. Scopriamo le caratteristiche ed ecco come candidarsi per ottenerne uno.

Cambiare vita spesso richiede molto sforzo e, diciamolo, anche un pizzico di fortuna. Sappiamo bene, infatti, che non possiamo controllare il nostro destino ma che nel futuro c’è sempre speranza. Molti, per sbirciare nel proprio futuro, cercano di affidarsi all’oroscopo. E in esso, provano a vedere se c’è un po’ di fortuna che li attende. Altri, invece, sono più pragmatici e si affidano al proprio istinto. E, in questi casi, sono in molti che, per dare una svolta alla propria routine, cercano di cambiare la propria quotidianità. E spesso partono proprio dalla loro condizione lavorativa.

La Banca d’Italia ha indetto un concorso che potrà interessare molti di noi e che prevede ben 60 contratti

Per cambiare il proprio lavoro, molti si affidano ai concorsi pubblici. E, in questo caso, ce n’è uno in particolare che potrebbe catturare l’attenzione di tanti di noi. Stiamo parlando di quello indetto dalla Banca d’Italia. L’ente, con sede a Roma (che offre diverse attrazioni da non perdere assolutamente), ha aperto le proprie porte a nuovi dipendenti. E ha indetto un concorso con 60 contratti a tempo indeterminato per esperti di diverse categorie. Ci si potrà candidare in uno dei diversi ruoli richiesti, ovviamente rispettando i requisiti e superando le prove previste dal concorso.

Ecco i ruoli ricercati dalla Banca d’Italia e i requisiti richiesti per accedere al concorso

Banca d’Italia, al momento, sta ricercando:

30 esperti in discipline economico-aziendali;

20 in discipline economico finanziarie;

10 in discipline statistiche.

Saranno accettati i candidati in possesso di una laurea magistrale o specialistica con punteggio minimo di 105 su 110. In particolare, i titoli ammessi saranno: scienze economico aziendali, dell’economica, della politica, statistiche, statistiche attuali e finanziarie. Inoltre, potranno candidarsi coloro laureati in ingegneria gestionale, finanza, relazioni internazionali, statistica economica, finanziaria e attuariale, matematica e fisica. Si potrà partecipare anche con lauree equivalenti a quelle appena riportate.

Sono inoltre ammessi altri titoli di laurea equivalenti ed equipollenti.

Sono ben 60 i contratti a tempo indeterminato previsti dal concorso indetto da Banca d’Italia

Il concorso prevede inizialmente un test preselettivo, con domande a risposta multipla. Ci saranno poi una prova scritta, con 4 domande a risposta aperta e un elaborato in inglese e un colloquio orale. Per candidarsi, sarà sufficiente andare sul sito ufficiale della Banca d’Italia ed entrare nella sezione “Concorsi”.

Dovremo ricordare che ci si potrà candidare per un solo profilo. E che, inoltre, bisognerà inviare la propria domanda entro e non oltre le 16:00 del 21 dicembre 2022. Dunque, ora sappiamo che sono ben 60 i contratti a tempo indeterminato previsti dal nuovo bando indetto da Banca d’Italia.