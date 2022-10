L’aceto di riso è un condimento ottenuto dal riso fermentato. È spesso usato nella cucina asiatica ed è un ingrediente molto importante per la preparazione del sushi e del sashimi, due tra le più famose pietanze della tradizione giapponese.

Alcune persone lo usano per condire insalate, cereali o legumi al posto del sale. In molti si chiedono invece come sostituire l’aceto di riso in una ricetta, qualora non si abbia modo di reperirlo o sia semplicemente finito. Per fortuna, esistono diverse alternative a questo condimento.

Come sostituire l’aceto di riso in cucina e per fare il sushi

La prima alternativa è l’aceto di mele, dal sapore molto delicato. Per usarlo allo scopo di sostituire l’aceto di riso in una ricetta, basterà aggiungere ¼ di cucchiaino di zucchero per ogni cucchiaio di aceto di mele usato.

Anche il ben più comune aceto di vino bianco può essere usato per sostituire quello di riso. Anche in questo caso, bisogna aggiungere ¼ di cucchiaino di zucchero per ogni cucchiaio di aceto di vino bianco usato.

In alternativa, è possibile usare l’aceto balsamico bianco. Quest’ultimo è da preferire a quello scuro, il cui sapore non gli permetterebbe di sostituire adeguatamente l’aceto di riso e inoltre conferirebbe una strana colorazione ai piatti. Per sostituire l’aceto di riso, basterà usarne la stessa quantità. Quindi, 100 ml di aceto di riso andranno sostituiti con 100 ml di aceto balsamico bianco.

Con il succo di limone o lime

Anche il succo di limone o di lime è un buon sostituto per l’aceto di riso. È importante tenere conto del fatto che, inevitabilmente, il succo di limone o lime darà un sapore più acidulo alla ricetta in cui lo si usa. Se si ha intenzione di usarlo per sostituire l’aceto di riso, ci sarà bisogno di usarne il doppio.

Quindi, se la ricetta prevede 100 ml di aceto di riso, per sostituirlo serviranno 200 ml di succo di limone. Anche in questo caso si consiglia di aggiungere dello zucchero per dargli un sapore più dolciastro e simile a quello dell’aceto di riso.

Come sostituirlo per marinare la carne

Se bisogna utilizzare l’aceto di riso per marinare la carne, l’aceto di vino rosso si candida ad essere un ottimo sostituto. In questo caso non servirà aggiungere dello zucchero. Attenzione, però, perché quest’aceto può dare una colorazione rossastra ai piatti più chiari.

