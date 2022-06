Mangiare pesce è importantissimo per la nostra salute e gli esperti del settore lo sanno bene. Anche nelle diete sono spesso consigliati secondi piatti a base di pesce e verdure, con ottimi valori nutrizionali. Il pesce, infatti, è una vera miniera d’oro, grazie ai minerali che contiene e che aiuterebbero a prevenire diverse patologie cerebrali e fisiche.

Il punto è che, spesso, non siamo così contenti di mangiare pesce, soprattutto se non conosciamo ricette fantasiose per cucinarlo.

Nella ricetta di oggi, però, rimarremo estasiati scoprendo il sapore meraviglioso dei nostri buonissimi spiedini di mare. Saranno velocissimi da creare, li cucineremo in fretta, e, in men che non si dica, avremo in tavola un secondo piatto fresco, leggero e salutare.

Vediamo cosa ci occorrerà per questa ricetta

3 cuori di tonno pronti da cuocere;

3 calamari già puliti;

10 pomodorini;

pangrattato q.b.;

prezzemolo q.b.;

2 o 3 spicchi d’aglio;

olio q.b.;

sale e pepe.

Prepariamo a casa in 15 minuti questi deliziosi spiedini di pesce ottimi come alternativa fresca ai soliti secondi piatti noiosi

Per ottimizzare i tempi, dovremo assicurarci di prendere del pesce già pulito e pronto per la cottura. Potremo chiedere di pulirlo direttamente al nostro pescivendolo di fiducia, che saprà sicuramente aiutarci al meglio. In questo modo, oltretutto, risparmieremo moltissimo tempo.

Prima di partire con la ricetta, però, dovremo comunque ricordarci di sciacquare sotto l’acqua corrente i calamari. A questo punto, poi, dovremo tagliarli ricavando i classici anelli.

Ora prenderemo i cuori di tonno e taglieremo anche questi, stavolta a dadini non troppo piccoli. Ogni dadino dovrà misurare circa 2-3 cm per lato.

Creiamo la crosticina croccante dei nostri spiedini

In un piatto, quindi, prepareremo il nostro pangrattato e lo mischieremo con del prezzemolo sminuzzato, dell’aglio tritato e del pepe.

In questa fase, chi vorrà, potrà aggiungere alla panatura anche del peperoncino. Passeremo, quindi, anelli di calamari e dadini di tonno in un po’ d’olio EVO e poi faremo rotolare il tutto nel pangrattato insaporito.

Faremo attenzione che tutti i pezzetti di pesce siano ben ricoperti. A questo punto, non ci resterà che creare i nostri spiedini, alternando un cubetto di tonno, un anello di calamaro e un pomodorino fresco.

Alla fine, metteremo tutto in una teglia ricoperta e sporcata con un filo d’olio, cospargendo dell’ulteriore prezzemolo sui nostri spiedini. Li condiremo con l’ultimo filo d’olio e inforneremo a 200° C in forno ventilato, per circa un quarto d’ora.

Prepariamo a casa in 15 minuti questi sfiziosissimi spiedini, per prendere per la gola tutti i nostri invitati. Il successo a tavola è garantito.

