Come costruire in giardino un capanno o una casetta per gli attrezzi fai da te economica e quando non c’è bisogno di permessi

Chi ha un giardino o un piccolo appezzamento di terra può considerarsi davvero fortunato. Gli spazi verdi sono una grande risorsa. Ci permettono di trascorre del tempo all’aperto, a contatto con la natura e la bellezza. In alcuni casi si trasformano anche nel nostro supermercato personale, quando si decide di creare un piccolo orto.

Ma per prendersi cura del giardino, delle piante e di eventuali colture sono necessari alcuni attrezzi. Zappe, annaffiatoi, rastrelli, tagliaerba, vasi, terra, sono tutti oggetti che hanno bisogno di essere riposti al sicuro dalle intemperie. Ecco perché avere un piccolo ricovero dove lasciarli è molto utile. Questo diventa poi utilissimo se dobbiamo conservare mobili da esterno o la piscinetta per i bambini.

Molti proprietari di un giardino sognano di avere la propria casetta per gli attrezzi, ma hanno paura di dover chiedere permessi o di spendere troppo. Oggi vediamo come costruire in giardino un capanno o una casetta di legno in modo semplice ma efficace soltanto ricorrendo al fai da te.

Tuttavia, nonostante sia la nostra proprietà, è bene conoscere quali sono le regole per costruirla e se sono necessari permessi specifici. Questo ci proteggerà da possibili denunce o reclami da parte dei vicini.

Piccole strutture in legno e autorizzazioni

Prima di iniziare la costruzione del nostro capanno, bisogna assicurarsi che il nostro Comune non preveda regole specifiche in merito. In questo caso è bene verificare nel Regolamento edilizio del territorio.

Se il nostro intento è creare una struttura rimovibile, quindi non in muratura, non dovrebbero presentarsi impedimenti. Ad ogni modo è bene accertarsi delle dimensioni massime che dovrebbero avere coperture d’arredo leggere e i ripostigli.

Come costruire in giardino un capanno o una casetta per gli attrezzi fai da te economico e quando non c’è bisogno di permessi

Uno dei progetti più semplici e meno costosi per costruire un capanno consiste nell’edificare una tettoia in legno. Nel caso specifico utilizzeremo dei pallet.

I pallet devono essere tutti della stessa dimensione e, nella versione semplificata del progetto, poggeranno sulla parte del giardino piastrellata o cementificata. Unendo 2 pallet formeremo il retro del capanno, mentre gli altri due formeranno i laterali corti. Per unirli insieme dovremo munirci di viti e staffette angolari fisse che permettano di connettere saldamento gli angoli.

Si consiglia di trattare preventivamente i pallet con vernice antipioggia, così che il legno non subisca malformazioni o si rovini. Per creare una struttura più chiusa e stabile, si può decidere di coprire le fessure tipiche dei pallet aggiungendo delle listarelle di legno su misura.

Una volta uniti i 4 pezzi, si passa a costruire la tettoia stendendo le travi di legno dei rialzi che andranno fissati ai pallet. Meglio coprire il tetto con un rivestimento impermeabile. Si consiglia di valutare il progetto con un falegname o consultare un tutorial.

