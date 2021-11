Il colesterolo è un grasso naturalmente presente nel nostro organismo. La sua presenza è essenziale, tra le altre cose, anche per la costruzione delle cellule.

Il problema nasce quando è presente in livelli troppo alti nel nostro sangue. In questo caso è pericoloso, perché rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiache, come infarto, angina pectoris e ictus. E lo stesso discorso vale per i trigliceridi.

Attenzione a quello che mangiamo

Per scoprire i livelli di colesterolo e trigliceridi, è sufficiente sottoporsi regolarmente ad un esame del sangue. In generale, però, una delle condizioni che si potrebbero maggiormente associare a problemi di questo tipo sarebbero il sovrappeso e l’alimentazione scorretta. Per questo motivo è importante scegliere con attenzione quali alimenti consumare ogni giorno.

Abbiamo già visto che colesterolo e trigliceridi si ridurrebbero consumando questo piccolo alimento ricco di proprietà benefiche.

Inoltre, tra gli alimenti consigliati tra gli specialisti c’è anche il pesce azzurro. Grazie al contenuto di omega 3, infatti, sarebbe un grande alleato del cuore. In particolare, oggi ci concentreremo su un pesce poco costoso perché spesso snobbato dalle persone. La maggior parte di noi, infatti, al supermercato si concentra sempre sugli stessi 3 tipi di pesce più famosi.

È un errore perché, così facendo, ci perdiamo tantissimo pesce dalle qualità davvero preziosissime, come in questo caso. Ecco di che pesce stiamo parlando.

Pochi lo sanno ma questo pesce ridurrebbe colesterolo cattivo e trigliceridi e costa pochissimo

Il pesce azzurro è il prodotto ittico più importante per la pesca in Italia. È ricco di vitamine, sali minerali e grassi buoni utili per l’organismo. Per questo motivo dovrebbe essere spesso presente sulla nostra tavola.

Uno dei pesci azzurri più sottovalutati è la sardina, o sarda. Pochi lo sanno, ma la sardina è un vero concentrato di sali minerali preziosi, tra cui fosforo, magnesio e calcio, come riporta Humanitas Research Hospital. Inoltre contiene anche importanti vitamine, tra cui la A, la C e alcune vitamine del gruppo B, ma non è tutto.

Aiuterebbe il cuore

La sardina contiene omega 3 che proteggerebbero cuore e vasi sanguigni, controllando i livelli di colesterolo e trigliceridi. Nonostante ciò, non tutti conoscono le ottime caratteristiche delle sardine, oltretutto disponibili in commercio ad un prezzo davvero basso. Infatti pochi lo sanno ma questo pesce ridurrebbe colesterolo cattivo e trigliceridi e costa pochissimo.

Il segreto per cucinare le sarde con questa ricetta top

Ecco una delle ricette in assoluto più buone per cucinare le sarde. Per prima cosa dovremo lavare e pulire le sarde, eliminando testa e, incidendo il ventre, le interiora. A questo punto potremo aprire in due parti la sarda, eliminando anche la lisca.

Ora possiamo preparare la panatura. Versiamo in un contenitore del pangrattato, formaggio grattugiato, un po’ di aglio tritato e di prezzemolo. Versiamo ora un po’ d’olio nell’impasto, e mischiamo per ottenere un composto omogeneo.

A questo punto prendiamo una pirofila e ricopriamola con della carta forno. Bagniamola con un filo d’olio, quindi disponiamo le sardine e condiamole con la panatura che abbiamo preparato precedentemente. Decoriamo l’ultimo strato, aggiungendo dei pinoli e della scorza d’arancia grattugiata. Cuociamo in forno per 10 minuti a 180°.