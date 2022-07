È sempre spiacevole trovarsi a gestire un’infestazione di blatte o scarafaggi in casa. Quando succede, tutti ricorrono a intrugli di alloro e ammoniaca per sterminarli. Le blatte germaniche sono le più diffuse, quando si parla di infestazioni casalinghe. Si distinguono dalle altre perché hanno le ali, sebbene preferiscano non volare. Prima di mettere mano all’insetticida, dovremmo provare un altro insospettabile trucchetto per debellarle.

No agli insetticidi

Meglio evitare di spendere un mucchio di soldi in insetticidi, che potrebbero rivelarsi inefficaci. Senza contare che inquinano l’ambiente e che se abbiamo animali domestici, potrebbero fare del male anche a loro. Ecco perché prima di chiamare la disinfestazione o sterminarle tutte con litrate di insetticidi, dovremmo provare un rimedio naturale che pochi conoscono. Bisogna tenere presente, che questi rimedi naturali vanno bene, se l’infestazione non ha raggiunto livelli gravi. Ce ne accorgiamo perché quando le blatte escono di giorno, è già allarme. Significa che l’infestazione ha raggiunto livelli importanti e dovremmo necessariamente affidarci ad una ditta specializzata.

Per eliminare naturalmente le blatte germaniche in casa non usiamo solo alloro o ammoniaca, ma anche questo trucchetto

Invece di spargere aglio, alloro e rosmarino in giro per la casa, neanche dovessimo tenere lontani i vampiri, dovremmo provare un rimedio economico e davvero ingegnoso, oltre che super efficace. Il rimedio perfetto contro queste bestioline piccole e nere è trarle in inganno giocando al loro stesso gioco. Quello che dobbiamo fare è creare una pallina di farina bianca e miele con l’aggiunta di un ingrediente segreto: l’acido tannico. Le blatte saranno attratte dall’ odore di cibo, ma verranno stroncate dall’acido tannico. Meglio fare attenzione con gli animali domestici però, perché ne sono attratti anche loro e dovremmo assicurarci di tenerli al sicuro.

Sì ai repellenti

I repellenti sono sempre efficaci quando si tratta di prevenire. Perciò via libera a oli essenziali ed erba gatta, che rilasciano un odore che le blatte proprio non gradiscono. Doppia vincita, perché avremo una casa profumata e terremo lontani questi odiosi insetti. Ottimo anche l’intruglio di acqua e sapone di Marsiglia. Le blatte lo detestano e potrebbe diventare il nostro insetticida preferito, per eliminare naturalmente le blatte germaniche in casa. Infine, non c’è miglior repellente di una costante e adeguata pulizia della casa e soprattutto della dispensa.

Mandiamo più spesso i nostri mariti a buttare la spazzatura. Se resta lì tanti giorni, potrebbe essere un invito allettante per le blatte germaniche. Ultima raccomandazione: niente ristagni d’acqua. Sappiamo quanto tempo abbia richiesto lo studio delle tecniche per non far sfiorire le ortensie, ma è fondamentale pulire e svuotare i nostri sottovasi, così non attireremo non solo gli scarafaggi ma neanche le zanzare.

