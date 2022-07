Siamo nel cuore di questa caldissima estate. Per molti di noi è il tempo di godersi il meraviglioso mare italiano, le spiagge e gli immancabili aperitivi al tramonto. Proprio l’happy hour in spiaggia è uno dei momenti simbolo della stagione estiva. Un momento che dobbiamo affrontare scegliendo abiti che siano allo stesso tempo eleganti, comodi e non troppo eccessivi. E stiamo proprio per scoprire le soluzioni migliori. Quindi diciamo addio a gonna e pareo. Ecco quali outfit scegliere per farsi notare anche dopo i 50 anni e apparire al top in ogni situazione.

Scegliamo i pantaloni giusti per l’aperitivo

Uno degli errori che moltissimi compiono nella scelta del look per l’aperitivo è credere che la soluzione migliore sia presentarsi in costume. Magari aggiungendo soltanto un pareo o un caftano. L’unico risultato di questa scelta è quello di apparire come persone capitate per caso all’appuntamento. Se invece vogliamo fare bella figura optiamo sempre per un pantalone corto. O per degli shorts eleganti. O ancora per i comodissimi boxer da donna, uno dei pantaloni must have di quest’estate. I boxer sono perfetti ad ogni età, coprono le gambe e non ci faranno soffrire il caldo. Abbiniamoli a una camicia o a una t-shirt e il gioco è fatto.

La camicia maschile oversize è il mix perfetto tra comodità ed eleganza

Un’altra incredibile soluzione è quella di trasformare una camicia da uomo in un perfetto mini-dress da aperitivo. L’importante è che sia della lunghezza giusta per coprire le gambe. Scegliamo un modello molto ampio da portare aperto, meglio ancora se bianco o in jeans. Ai piedi un paio di infradito e in testa un cappello e siamo pronti per l’aperitivo. In più riusciremo a coprire pancetta e fianchi larghi e a splendere indipendentemente dall’età.

Diciamo addio a gonna e pareo, ecco come vestirsi per l’aperitivo in spiaggia anche dopo i 50 anni

Se invece amiamo i classici intramontabili dell’abbigliamento estivo possiamo rispolverare anche i nostri amati vestiti lunghi. Attenzione però. L’effetto carnevalesco o “turista fai da te” è sempre dietro l’angolo. Meglio evitare fantasie floreali troppo spinte o stampe a tema marino. Puntiamo invece su un abito dal taglio semplice e morbido di un unico colore. E se siamo stanchi del solito bianco optiamo per il beige o l’arancio, i colori principi di questa stagione.

Abbiamo paura che l’outfit sia troppo semplice e anonimo? Basterà aggiungere degli accessori in cuoio piazzati nei punti giusti e in abbinamento alla borsa e tutti si fermeranno a guardarci.

