In passato era diffusa la credenza secondo cui mangiare uova tutti i giorni fosse dannoso, in particolare per il fegato. Si tratta di un preconcetto mendace, basato su alcuni equivoci. Effettivamente, è vero che tra le proprietà del tuorlo c’è anche la capacità di far contrarre la cistifellea. Questo effetto però rappresenta un pericolo solo per coloro che soffrono di calcoli, perché in tal caso la contrazione potrebbe concorrere all’insorgenza di una colica. In assenza di queste problematiche, è possibile mangiare uova senza troppi pensieri e beneficiare delle proprietà di questo cibo eccezionale.

Diversi esperti nutrizionisti hanno spiegato che le uova non sono dannose ma sono un alimento completo. Inoltre, possono aiutare a dimagrire mantenendo un corpo sodo. È sorprendente sapere che la risposta per risolvere un lieve sovrappeso è potenzialmente già presente nel frigo. Così come altri alimenti a calorie pari quasi a zero, che sono alleati della dieta e della linea, specialmente in estate. Come sempre, vale la regola della morigeratezza. Va bene mangiare da uno a sei uova al giorno, ma senza ingozzarsi superando questa quantità. Qualunque sostanza, anche la più innocua e benefica al Mondo, se assunta in dosi sconsiderate, può avere delle controindicazioni. Le uova sono un alimento completo, ricco di proteine e vitamine essenziali, dalla A fino alla B12. Il loro contenuto di zinco, selenio e magnesio è in grado di apportare numerosi e importanti benefici, a cominciare dall’elasticità di pelle e capelli.

Le uova non sono dannose ma sono un alimento completo e mangiarle tutti i giorni può far dimagrire

Quando si va a fare la spesa, è importante prediligere le uova da allevamenti a terra, condizione in cui le galline sono libere di razzolare e cibarsi a loro discrezione. Questo modo naturale, sostenibile e meno cruento di allevare il pollame, oltre ad essere più etico, è più vantaggioso. Una gallina che è libera di scegliere istintivamente la propria nutrizione produrrà uova più saporite e ricche di nutrienti.

Inoltre, il loro elevato contenuto proteico è la chiave per un dimagrimento rapido e armonico. La dieta basata sul consumo di uova, pur nelle varianti formulate dai diversi nutrizionisti, segue uno schema che si ripete. Di fatto, questo regime alimentare consiste nel mangiare uova sode tutti i giorni a colazione pranzo e cena, alternandole con altre proteine magre come pollo, tacchino e pesce. Si tratta di una combinazione ideale per chi desidera smaltire dai 3 ai 5 kg nell’arco di una settimana, quindi poco indicata per dimagrimenti importanti. Per patologie più complesse, come l’obesità, è necessario un cambio dello stile di vita e un consulto specialistico.

Un altro fattore che rende particolarmente accattivante questo regime alimentare, che è consigliabile protrarre per due settimane al massimo, è che i tessuti resteranno tonici. Infatti, le proteine e gli aminoacidi contenuti nelle uova andranno a interagire con i processi di rigenerazione cellulare, rendendoli più efficienti.

