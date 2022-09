Brioche morbide senza burro e con un solo uovo, una colazione semplice e golosa

Cornetti fatti in casa ma buoni come al bar! Ecco la colazione più golosa del momento, ideale per mettere d’accordo tutti con delle piccole e profumate prelibatezze appena sfornate. Chi ama iniziare la giornata facendo il pieno di bontà è nel posto giusto. La ricetta è facile e le brioche saranno morbide anche senza burro (sostituito con dell’olio di semi). Per la realizzazione di 8 pezzi bisognerà procurarsi un solo uovo.

Brioche, cornetti o croissant?

C’è chi ordina una brioche (soprattutto nelle zone del nord Italia) e chi un cornetto (più diffuso nel sud Italia), eppure molto probabilmente stanno mangiando la stessa cosa. Nel linguaggio comune, ormai, il cornetto è chiamato anche brioche, tuttavia, esistono delle differenze (sia per storia che per ingredienti).

Facciamo chiarezza: la vera brioche francese non è altro che un lievitato composto da farina, burro, zucchero, uova, lievito, acqua e strutto. La sua forma è tondeggiante e molto spesso è accompagnata da una piccola pallina d’impasto posizionata al centro.

Il cornetto, considerato “all’italiana”, invece, è una rivisitazione di una ricetta viennese: il kipfel. Si presenta a forma di mezzaluna e si prepara, di norma, con la farina, il latte, le uova, lo zucchero, il burro e il lievito. (Esistono, poi, anche diverse varianti regionali).

Infine, c’è il croissant che in realtà non è un cornetto. L’impasto originale del croissant non prevede uova e il sapore del burro si sente maggiormente. Inoltre, la ricetta prevede meno zucchero, per cui il suo sapore è più neutro, e per questo può essere farcito con creme dolci o con salumi e formaggi.

Ingredienti per una ricetta dolce e sfiziosa

Di seguito tutto l’occorrente per 8 brioche morbide senza burro.

1 uovo;

250 g di farina tipo 00;

250 g di farina manitoba;

80 g di zucchero;

250 ml di latte tiepido;

1 bustina di vanillina;

70 ml di olio di semi;

1 pizzico sale;

mezza bustina di lievito di birra.

Brioche morbide senza burro e con un solo uovo, una colazione semplice e golosa. Preparazione

Preparare queste deliziose brioche fatte in casa è davvero semplice. In un pentolino, bisognerà portare a ebollizione il latte. Poi, su un piano di lavoro, versare le due farine, poi il lievito, lo zucchero, la bustina di vanillina e infine l’uovo. Impastare, pian piano, con le mani. Poi, aggiungere il latte leggermente intiepidito e versare anche l’olio a filo. Intanto, impastare energicamente per diversi minuti. Aggiungere anche un pizzico di sale. L’impasto dovrà presentarsi liscio e omogeneo ed elastico, ma non appiccicoso. (Per un risultato più rapido e con meno fatica, versare tutti gli ingredienti in un’impastatrice). Una volta mescolati gli ingredienti, formare un panetto. Poi, inserirlo in una ciotola infarinata e coprirlo con la pellicola trasparente. Posizionare nel forno spento e lasciar lievitare per circa 2 ore.

Successivamente, prendere il panetto e stenderlo fino a formare un disco abbastanza sottile (più o meno 4 mm). Poi, partendo dal centro creare 8 triangoli con un coltello. A questo punto, sempre partendo dal centro, arrotolare ciascun panetto per formare i cornetti. Prendere una teglia, ricoprire con un foglio di carta forno e adagiare i cornetti leggermente distanti tra loro. Lasciare lievitare ancora per un’oretta. Pian piano i cornetti raddoppieranno il loro volume. Infine, cuocere in forno già caldo, impostando una temperatura di 180°C per 15 minuti. Prima di servire, spolverare con zucchero a velo, oppure farcire a piacimento. Da provare assolutamente con la speciale marmellata ai 3 ingredienti e senza zucchero che nei mesi scorsi ha fatto impazzire tutto il web.

