Preparare il pane in casa, a volte, diventa un vero problema per il tempo che manca e per quello che richiede. Fra l’impasto e la lievitazione ci vogliono delle ore, che non sempre si hanno a disposizione. L’ideale sarebbe un sistema per fare il pane molto più velocemente, senza però che la qualità venga meno. Ebbene preparare il pane in casa sarà un veloce gioco da ragazzi con questa formula soffice e croccante che sbalordirà tutti.

Il pane nella maniera tradizionale

Quando si vuole preparare il pane in casa, il punto più importante è la preparazione dell’impasto. Per fare un buon impasto sia per la pizza sia per il pane bisogna seguire alcune regole fondamentali.

Ogni buon pizzaiolo o panettiere nasconde i suoi segreti. Qualcuno, però, ogni tanto scappa e fra questi il trucco semplice per vedere se l’impasto della pizza o del pane sia lievitato correttamente.

Il modo tradizionale di preparare il pane richiede molto tempo e allora meglio adottare qualche sistema più veloce.

Vediamo, quindi, questo procedimento che potrebbe sorprenderci per la sua velocità.

Ingredienti

400 ml di acqua tiepida;

2 cucchiai di zucchero;

1 cucchiaio di lievito secco;

4 cucchiai di olio vegetale;

700 gr di farina;

1 cucchiaio buono di sale.

Preparare il pane in casa sarà un veloce gioco da ragazzi con questa formula soffice e croccante che sbalordirà tutti

Versiamo in una ciotola di vetro abbastanza capiente i seguenti ingredienti: acqua, zucchero, lievito secco e olio vegetale. Mescoliamo bene con una frusta, in modo da amalgamare gli ingredienti. Ora è il momento di aggiungere la farina e il sale.

Cominciamo ad impastare gli ingredienti nella ciotola con le mani, in modo da formare un impasto morbido. Ora spargiamo un poco di farina sul piano di lavoro e continuiamo a lavorarci sopra l’impasto fino a farne il classico panetto. Tagliamolo in due e lavoriamone una parte nel seguente modo.

Una lievitazione breve

Spargiamo un po’ di farina e allarghiamo il panetto delicatamente con le mani fino ad ottenerne una forma quasi ovale, ma consistente. Pieghiamo la parte superiore all’interno e così con quella inferiore, proprio come si fa con un fazzoletto e in modo da ottenere un rettangolo. Cominceremo ad arrotolarlo partendo dal lato più corto e fino alla fine. Pinziamo le estremità in modo da unirlo e lo arrotoliamo di nuovo partendo sempre dal lato più corto. Ripetiamo questo arrotolamento per altre 2 o 3 volte.

Dopo aver ottenuto di nuovo il panetto, lo adagiamo su carta da forno e lo copriamo con un canovaccio pulito, attendendo 15 minuti che cresca. Lo spennelliamo poi con dell’acqua e versiamo sopra della farina. Infine, facciamo al centro del pane un taglio profondo da parte a parte. Ora è pronto per essere infornato a 200 gradi per 25 minuti. Resteremo contenti nel vedere uscire dal forno un pane così buono e preparato facilmente in poco tempo.