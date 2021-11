L’elettricità è uno dei costi fissi che una famiglia deve affrontare, ed è uno dei costi che grava di più sull’economia annua di un nucleo familiare. Infatti, una famiglia media di circa 4 persone ha un costo annuo di elettricità pari almeno a 600 euro.

Escludendo i costi fissi imposti dalle varie tariffe scelte, a pesare in bolletta è I’uso improprio degli elettrodomestici. Apparecchiature come lavatrice e lavastoviglie, forno, phon, frigorifero, ferro da stiro, sono davvero degli ottimi alleati in casa. Tuttavia un loro uso sconsiderato e frequente può far lievitare le nostre bollette in men che non si dica.

Sta perdendo soldi chi utilizza lavatrice, forno e phon in questo modo e 3 semplici trucchetti per evitare sprechi e risparmiare in bolletta

Sul podio degli elettrodomestici più dispendiosi troviamo il forno elettrico. Amato da tutti per la gustosa croccantezza e la salutare cottura che regala ai nostri piatti, è in realtà un energivoro pazzesco. L’energia assorbita da questo elettrodomestico è tanto più alta, quanto più alta è la temperatura utilizzata. Il suo picco massimo di consumo lo si ha durante il riscaldamento. Pertanto meglio se utilizzato nella modalità cottura ventilata dove impiega meno tempo per la cottura degli alimenti, riducendo i consumi di energia elettrica.

Al secondo posto come consumo energetico troviamo la lavatrice e l’asciugatrice. Molti ignorano che la causa di bollette costose e salate sono questi comunissimi e banalissimi errori con la lavatrice e il bucato. Prelavaggi, temperature troppo elevate, mezzi carichi e l’uso di questi elettrodomestici nelle ore diurne causa un dispendio energetico elevatissimo.

Al terzo posto ma sempre con consumi elevati, troviamo il condizionatore e il frigorifero. Che sia estate o inverno il condizionatore diventa il nostro miglior alleato per creare in casa il microclima perfetto. Tuttavia è incredibile quanto costa riscaldare la casa con un condizionatore e quanto consuma un termosifone.

Il frigorifero essendo un elettrodomestico sempre attivo ha un peso in bolletta pari al 25 % dell’energia consumata. Pertanto è bene sceglierne uno a basso consumo, con una spesa iniziale sicuramente più elevata ma che nel tempo ci permetterà di ridurre i costi fino al 50 %.

Di piccola taglia ma che divorano energia

Ma oltre ai grandi elettrodomestici, che date le loro dimensioni procurano un elevato consumo in bolletta, a farci rimanere a bocca aperta sono gli elettrodomestici di piccola taglia.

Stufette, phon, piastre per capelli, ferro da stiro sono in realtà dei divoratori di energia pazzeschi. Il phon ad esempio usato per un tempo prolungato può assorbire un quantitativo di corrente pari ad un elettrodomestico di grandi dimensioni. Anche il ferro da stiro ha un dispendio energetico molto elevato, infatti, arriva a consumare anche 2000 watt finché non arriva a temperatura. L’ideale sarebbe utilizzarli solo in casi strettamente necessari e per minor tempo possibile.

Dunque, sta perdendo soldi chi utilizza lavatrice, forno e phon in questo modo e 3 semplici trucchetti per evitare sprechi e risparmiare in bolletta.

3 veloci e semplici trucchetti per risparmiare in bolletta

Il primo trucchetto è quello di scegliere modelli di elettrodomestici di ultima generazione in classe energetica A (secondo le nuove tabelle di classe energetica in vigore da marzo 2021). Infatti, più la classe sarà alta maggiore sarà il risparmio in bolletta.

Nella scelta di apparecchiature di piccole dimensioni scegliere sempre quelli più potenti, come nel caso del phon; ed utilizzarli per più breve tempo possibile, sfruttando la loro massima efficienza ma in tempi ridotti.

Evitare prelavaggi, temperature troppo elevate, asciugature con aria calda, prese lasciate inserite e di aprire frequentemente le porte del frigo. Prediligere le modalità eco da impostare su tutti gli elettrodomestici. Ecco solo alcuni dei trucchetti da utilizzare per ridurre i consumi energetici ed avere bollette meno salate.